Американская актриса Анджелина Джоли удалила татуировку, посвященную экс-мужу Брэду Питту.

В связи с премьерой фильма Вечные, Джоли сейчас часто появляется на публике. Звезда выбирает всевозможные наряды, в которых выглядит стильно и элегантно.

На одном из показов Анджелина предстала в платье с открытыми плечами. Так, на левом плече у актрисы тату, посвященное ее детям и бывшему мужу. Там изображены цифры, символизирующие координаты мест, где все они появились на свет.

Первые числа посвящены старшему сыну Джоди, вторые — дочери Захаре. Следующие — дочери Шайло, сыну Паксу и близнецам Нокс и Вивьен.

На седьмой строке были координаты Охломы, где родился Питт, однако их уже фактически не видно. По всей видимости звезда решила свести часть тату, посвященную экс-супругу.

На теле у Джоли множество татуировок. В основном это буддистские мантры. Недавно на руке Анджелины появилась новая надпись — цитата из стихотворения Редьярда Киплинга Тысячный человек. А именно фраза To the gallows — foot and after, которая в переводе означает До виселицы — и после.

Стоит отметить, что у Брэда Питта также есть татуировка, посвященная Джоли. На торсе актера красуется дата рождения актрисы. Она выполнена на древнем кхмерском языке.