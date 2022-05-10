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Плачу и горжусь! Выступление Kalush Orchestra на Евровидении взорвало сеть

10 мая 2022, 23:01
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Плачу и горжусь! Выступление Kalush Orchestra на Евровидении взорвало сеть

В Турине (Италия) 10 мая стартовал международный песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступил и абсолютный фаворит по оценке букмекеров — группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Что пишут в сети о выступлении Kalush Orchestra:

  • Роз******, ну так уж хорошо!

  • Народ, мне нравится выступление Украины. Лучшая реакция от зала пока.

  • Плачу! От гордости даже распирает.

  • Проплакала целую песню. Все было очень хорошо. Браво, KalushOrchestra. Мы уж очень гордимся вами! Неважно, пройдем в финал или нет, главное, что украинская песня прозвучала на всю Европу на украинском языке! Украина есть! Украина будет!

  • Вчера по Одессе было 7 ракет. Сегодня одеваю яркий жакет и болею за Калуш. Нам с**а ничего не страшно!

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерывал вернулись Армения и Черногория.

А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.

Читайте:

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Теги
Kalush, Евровидение
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