В Турине (Италия) 10 мая стартовал международный песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступил и абсолютный фаворит по оценке букмекеров — группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Что пишут в сети о выступлении Kalush Orchestra:
- Роз******, ну так уж хорошо!
- Народ, мне нравится выступление Украины. Лучшая реакция от зала пока.
- Плачу! От гордости даже распирает.
- Проплакала целую песню. Все было очень хорошо. Браво, KalushOrchestra. Мы уж очень гордимся вами! Неважно, пройдем в финал или нет, главное, что украинская песня прозвучала на всю Европу на украинском языке! Украина есть! Украина будет!
- Вчера по Одессе было 7 ракет. Сегодня одеваю яркий жакет и болею за Калуш. Нам с**а ничего не страшно!
Евровидение 2022
Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерывал вернулись Армения и Черногория.
А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.
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