В Турине (Италия) 10 мая стартовал международный песенный конкурс Евровидение 2022. В первом полуфинале выступил и абсолютный фаворит по оценке букмекеров — группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Что пишут в сети о выступлении Kalush Orchestra:

Роз******, ну так уж хорошо!

Народ, мне нравится выступление Украины. Лучшая реакция от зала пока.

Плачу! От гордости даже распирает.

Проплакала целую песню. Все было очень хорошо. Браво, KalushOrchestra. Мы уж очень гордимся вами! Неважно, пройдем в финал или нет, главное, что украинская песня прозвучала на всю Европу на украинском языке! Украина есть! Украина будет!

Вчера по Одессе было 7 ракет. Сегодня одеваю яркий жакет и болею за Калуш. Нам с**а ничего не страшно!

Евровидение 2022

Международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия). Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В этом году в конкурсе участвуют 40 стран. В частности, после перерывал вернулись Армения и Черногория.

А вот Россию наоборот дисквалифицировали из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Нашу страну на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с треком Стефания.

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