тал известен актерский состав шестого сезона культового сериала Черное зеркало от Netflix. В долгожданном продолжении снимутся как минимум те звезды, которые снялись в первых трех эпизодах полный список пока недоступен.

Информацию об актерах раскрыли инсайдеры — в новом сезоне снимутся звезды из Во все тяжкие, Джокер, Дэдпул 2 и Карточный домик.

Список звезд, которых мы увидим в продолжении Черного зеркала выглядит следующим образом: Аарон Пол, Зази Битц, Паапа Эссьеду, Джош Хартнетт, Кейт Мара, Дэнни Рамирез, Клара Ругор, Оден Торнтон и Анджана Васан.

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Известно, что Netflix еще не заявляла официально о продолжении сериала, хотя работы над Черным зеркалом уже ведутся. В шестом сезоне будет как минимум три эпизода, а шоу хотят сделать намного масштабнее. В планах компании — представить серии так, чтобы они ощущались как отдельный фильм с продолжительностью более часа.

Фанаты сериала ждут продолжения еще в 2019 года — тогда показали пятый сезон, в который вошли три большие серии.

Помимо Черного зеркала, Netflix занимается производством нового сериала с Джонни Деппом. Актер вернулся к миру кино после затяжного скандала с Эмбер Херд. Сериал получил название Фаворит, и звезда сыграет французского короля Людовика XV.