Став відомий акторський склад шостого сезону культового серіалу Чорне дзеркало від Netflix. У довгоочікуваному продовженні знімуться як мінімум ті зірки, які знялися в перших трьох епізодах, повний список поки недоступний.

Інформацію про акторів розкрили інсайдери – у новому сезоні знімуться зірки з Пуститися берега, Джокер, Дедпул 2 та Картковий будинок.

Список зірок, яких ми побачимо у продовженні Чорного дзеркала, виглядає наступним чином: Аарон Пол, Зазі Бітц, Паапа Ессьеду, Джош Гартнетт, Кейт Мара, Денні Рамірез, Клара Ругор, Оден Торнтон та Анджана Васан.

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Відомо, що Netflix ще не заявляла офіційно про продовження серіалу, хоча роботи над Чорному дзеркалі вже ведуться. У шостому сезоні буде як мінімум три епізоди, а шоу хочуть зробити набагато масштабнішим. У планах компанії – представити серії так, щоб вони відчувалися як окремий фільм із тривалістю понад годину.

Фанати серіалу чекають продовження ще у 2019 році – тоді показали п’ятий сезон, до якого увійшли три великі серії.

Крім Чорного дзеркала, Netflix займається виробництвом нового серіалу з Джонні Депп. Актор повернувся до світу кіно після тривалого скандалу з Ембер Херд. Серіал отримав назву Фаворит, і зірка зіграє французького короля Людовіка XV.