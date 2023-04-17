Король Чарльз III “заключил сделку” с Кейт Миддлтон, чтобы Меган Маркл подальше держалась от постели умирающей королевы Елизаветы II. Он не хотел, чтобы его мать расстраивалась в последние минуты жизни. Об этом рассказал королевский редактор Рассел Майерс.

В свою очередь королевский эксперт Роберт Джобсон также говорил, что король препринял некоторые шаги, чтобы жена принца Гарри как можно меньше была на виду у Елизаветы II.

— В частном порядке он хотел сказать, что Меган не приветствуется, но он не мог сказать этого Гарри, поэтому попросил Кейт тоже оставаться в стороне, — сказал Джобсон.

По словам Майерса, между Гарри и Чарльзом III все же были разговоры о Меган, но решение принцессы Кейт остаться в стороне было, скорее всего, семейным решением.

— Всякий раз, когда Гарри и Меган находились в королевской семье или рядом с ней, это становилось проблемой, поэтому эти разговоры действительно происходили между Гарри и его отцом, — добавил он.

Принц Гарри узнал о кончине своей бабушки, только когда включил телефон, приземляясь в Шотландии, члены королевской семьи были без него у постели королевы Елизаветы II.