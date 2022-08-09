Певица Анастасия Приходько рассказала, на какие средства они живут большим семейством последние шесть месяцев.

Отмечает, у них были сбережения, на которые они многое планировали сделать.

— Мы хотели сделать гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все пошло не понятно куда… Муж зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я вообще безработная. Теперь я содержанка, — сказала Приходько.

Признается, ее очень гложет то, что она не зарабатывает, поскольку всегда любила собственные деньги.

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