Певица Анастасия Приходько рассказала, на какие средства они живут большим семейством последние шесть месяцев.
Отмечает, у них были сбережения, на которые они многое планировали сделать.
— Мы хотели сделать гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все пошло не понятно куда… Муж зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я вообще безработная. Теперь я содержанка, — сказала Приходько.
Признается, ее очень гложет то, что она не зарабатывает, поскольку всегда любила собственные деньги.
— Тратить на то, что хочу, я не тот человек, который будет просить. Хоть многие и скажут, что это же муж, но нет. Если мне что-то нужно будет, то я подожду, буду намекать, но прямо прийти и попросить тяжело, — сказала Анастасия.