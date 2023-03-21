Певец Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) признался, как за последний год изменились его доходы и рассекретил месячный бюджет.

По словам музыканта, за время полномасштабной войны его доходы уменьшились приблизительно на 80-90%, поскольку у всех артистов концерты и выступления были основной деятельностью.

— Было несколько интеграций, даже не в своих соцсетях, для IT, которые помогли мне… Потом я продал машину, есть родственники и друзья, которые помогают. Изменилось все действительно. В плане, что я не хожу по ресторанам. Оно комфортно, мне нормально, я не завишу от этого сильно, от роскошной жизни, — поделился Позитив.

Также добавил, что немного дохода приносит монетизация на YouTube и фиты с другими артистами. Рассказал Алексей и о том, что ранее накапливал деньги, сейчас немного из них еще осталось.

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Месячный бюджет Позитива сейчас — $500.

— Сложно, но нужно что-то думать. Думаю и надеюсь, что концертная деятельность должна как-то заработать. Общался со многими артистами, которые уже в турах и, действительно, если ты делаешь хороший тур, то можешь как-то прожить, даже когда большой процент идет на благотворительность, — подчеркнул музыкант.

Признается, было ощущение, что стремительно скатился с горы вниз, однако сейчас чувствует себя лучше. Есть перспективы и благодарен всем, кто сейчас с ним работает на будущее.