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Кино и сериалы

Сотрудничество продолжается: Netflix предоставит гранты создателям украинского кино

30 марта 2023, 12:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix
Источник: Pixabay

Netflix продолжит помогать развиваться украинскому кинематографу. Стриминговая платформа даст гранты по $10 тыс. каждый на художественные и документальные фильмы.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

Все это благодаря фонду Netflix’s Fund for Creative Equity. Речь идет как о создании новых фильмов, так и поддержке в постпродакшине уже готовых работ. Также украинским режиссерам будет предоставлен доступ к обучению в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) и New York Film Academy.

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— Netflix продемонстрировал себя надежным партнером, который поддерживает Украину. Мы находимся в постоянной и открытой связи, партнеры всегда реагируют на наши запросы и поддерживают украинский контент, — заявил Ткаченко.

Помощь будет предоставляться в размере $10 тыс. Правда, подать заявку на получение гранта можно будет в конце апреля.

Подобная инициатива работает эффективно: в 2022 году помощь от Netflix получили 100 деятелей искусства и 400 — доступ к цифровому образованию.

Стриминговая платформа продолжает продвигать украинские проекты, публикуя на своей платформе. Так, недавно на Netflix появился сериал Поймать Кайдаша. Правда, пока доступен только первый сезон сериала.

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Источник
Минкульт
Теги
Netflix Кино Украинское кино
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