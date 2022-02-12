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Музыка

Голая и злая: группа Our Atlantic перенесла отбор на Евровидение в 80-е

12 февраля 2022, 19:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Голая и злая: группа Our Atlantic перенесла отбор на Евровидение в 80-е

Инди-поп группа Our Atlantic выступила в финале национального отбора на Евровидение 2022 с песней Моя любов.

Коллектив вышел на сцену третьим — после музыканта Michael Soul. 

В композиции Моя любов Our Atlantic акцентировали свое внимание на актуальной теме — абьюзе. Коллектив считает, что он опасен как в Украине, так и в любой стране мира, но именно у нас этому вопросу не придают большого значения. Участники финалисты нацотбора считают, что их песня сможет найти отклик и заставит задуматься.

Our Atlantic берет свое начало еще с 2017 года в Умани — коллектив создали студенты музыкального колледжа, которые крепко подружились. Их первая общая песня получила название Pillow.

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12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представить нашу страну на международном конкурсе борются 8 претендентов. Со списком песен финалистов нацотбора можно ознакомиться на Фактах ICTV.

В этом году Евровидение принимает у себя Италия в известном городе Турин — на выбор локации повлияла победа рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Полуфиналы мероприятия состоятся 10 и 12 мая 2022, а финал — 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.

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