Инди-поп группа Our Atlantic выступила в финале национального отбора на Евровидение 2022 с песней Моя любов.

Коллектив вышел на сцену третьим — после музыканта Michael Soul.

В композиции Моя любов Our Atlantic акцентировали свое внимание на актуальной теме — абьюзе. Коллектив считает, что он опасен как в Украине, так и в любой стране мира, но именно у нас этому вопросу не придают большого значения. Участники финалисты нацотбора считают, что их песня сможет найти отклик и заставит задуматься.

Our Atlantic берет свое начало еще с 2017 года в Умани — коллектив создали студенты музыкального колледжа, которые крепко подружились. Их первая общая песня получила название Pillow.

12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представить нашу страну на международном конкурсе борются 8 претендентов. Со списком песен финалистов нацотбора можно ознакомиться на Фактах ICTV.

В этом году Евровидение принимает у себя Италия в известном городе Турин — на выбор локации повлияла победа рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Полуфиналы мероприятия состоятся 10 и 12 мая 2022, а финал — 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.