Інді-поп гурт Our Atlantic виступив у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 з піснею Моя любов.

Колектив вийшов на сцену третім після музиканта Michael Soul.

Хлопці перенесли всю публіку у 80-ті роки минулого століття. Our Atlanticстворили дуже теплу та милу атмосферу, хоча співали вони про аб’юз. Тому виникає невеликий дисонанс.

– Ми ніколи вас не бачили вас на великій сцені. Я так розумію це перший такий виступ. Ви такі няшки. Це надзвичайно! Яка аура, яка атмосфера, – зазначила суддя відбору Тіна Кароль.

Вона додала, що виступ колективу був дуже професійним. Крім того, артистка навіть прорекламувала новий альбом Our Atlantic та назвала їх музику сексуальною.

Джамала, зі свого боку, додала, що хлопцям не вистачало хіба що трішки більше рухів та взаємодії один з одним.

Що пишуть у коментарях:

За них звичайно не голосуватимуть, але мені подобаються! Ну, так стильно виглядають! Для них круто – заявили про себе. Для нас круто, що наш Vidbir такий різноплановий та цікавий.

Круті, але не для Євробачення поки що.

Дуже круті хлопці.

Що відомо про Our Atlantic та їхню пісню Моя любов

У композиції Моя любов Our Atlantic акцентували свою увагу на актуальній темі – аб’юзі. Колектив вважає, що він небезпечний як в Україні, так і в будь-якій країні світу, але саме у нас цьому питанню не надають великого значення. Учасники фіналісти нацвідбору вважають, що їхня пісня зможе знайти відгук та змусить замислитися.

Our Atlantic бере свій початок ще з 2017 року в Умані – колектив створили студенти музичного коледжу, які міцно потоваришували. Їхня перша спільна пісня отримала назву Pillow.

12 лютого відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 року від України. За право представити нашу країну на міжнародному конкурсі борються 8 претендентів. Зі списком пісень фіналістів нацвідбору можна ознайомитись на Фактах ICTV.

Цього року Євробачення приймає у себе Італія у відомому місті Турин — на вибір локації вплинула перемогла рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

Півфінали заходу відбудуться 10 та 12 травня 2022 року, а фінал – 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 року – арена PalaOlimpico.