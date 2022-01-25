Внучка Грейс Келли и дочь принцессы Монако Шарлотта Казираги открыла показ Chanel на Неделе моды в Париже, появившись на подиуме верхом на коне.

Для светского мероприятия она выбрала черный твидовый жакет с блестками, брюки и специальный шлем. Шарлотта высоко держала голову, когда ехала по подиуму, и умело управляла конем в таком ограниченном пространстве.

Казираги является давней поклонницей конного спорта и опытной наездницей. Ее лошадь была послушной и спокойной, поэтому показ обошелся без инцидентов.

Показ Chanel прошел в Большом дворце Эфемер на Марсовом поле, который превратили в современную конную площадку с огромными инсталляциями из дерева и подиумом из песка. На мероприятии дизайнеры продемонстрировали элегантные твидовые костюмы, платья в пол с прозрачными вставками и разрезами.

Необычное появление Казираги является частью презентации работ французского художника Ксавье Веяна, с которым сейчас сотрудничает модный дом. Идея Веяна заключалась в том, чтобы создать вселенную на стыке иллюзии и реальности.

35-летняя Шарлотта Казираги является одиннадцатой в очереди на трон Монако. Раньше она была главным редактором журнала Above, вместе с друзьями занимается изданием Ever Manifesto.

В декабре 2020 года Шарлотта стала амбассадором Chanel. До этого она была лицом косметики Gucci, в 2018 году участвовала в создании кампании Yves Saint Laurent.

Казираги воспитывает сына Рафаэля от актера Гада Эльмалеха, с которым находилась в отношениях с 2011 по 2015 год. В 2019 году Шарлотта вышла замуж за кинопродюсера Димитрия Рассама. У супругов есть трехлетний сын Бальтазар.