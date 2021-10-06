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Мода

Бренд Givenchy раскритиковали из-за украшения-петли на шее украинки

6 октября 2021, 15:55 Євгенія Шапоренко
Бренд Givenchy раскритиковали из-за украшения-петли на шее украинки

Французский модный дом Givenchy попал в скандал, продемонстрировав на показе Весна-лето 2022 в Париже колье в форме петли.

Металлическое украшение резко раскритиковали в сети из-за такой ассоциации. Однако в Twitter собралось и значительное количество пользователей, которое в лучших правилах черного юмора, кинулись писать шутки.

Кстати, для Мэтью Уильямса это первый показ для Givenchy. Он возглавил модный дом только прошлым летом.

Самым популярным в сети стало фото модели из Киева Кристи Пономар. Девушка отметила, что она и до показа видела украшение, однако даже не думала ассоциировать его с петлей.

— Я удивляюсь тому, как люди могут придумать проблему там, где ее нет. Я за три дня до показа видела это украшение. И у меня ни разу не возникло ассоциации с петлей, — отметила модель.

 

Бренды не учатся на чужих ошибках

Буквально два года назад британском модном дома Burberry пришлось извиняться за свитер с узлом, который также напоминал петлю.

В 2019 году бренду Gucci вообще пришлось снять с продаж свитер, воротник которого напомнил лицо темнокожего человека.

В 2016 году досталось летней коллекции Dolce & Gabbana, потому что одну из моделей обуви бренд назвал сандалиями раба.

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