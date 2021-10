Бренд Givenchy раскритиковали из-за украшения-петли на шее украинки

Французский модный дом Givenchy попал в скандал, продемонстрировав на показе Весна-лето 2022 в Париже колье в форме петли.

Металлическое украшение резко раскритиковали в сети из-за такой ассоциации. Однако в Twitter собралось и значительное количество пользователей, которое в лучших правилах черного юмора, кинулись писать шутки.

Honestly in which world having a noose hanging on a girl’s neck is fashion, #Givenchy?

Spring/Summer 2022 dragged way back to 1822. Do better, Matthew, both for the brand and the world. Young girls & guys don’t need to see this at any stage, especially #ParisFashionWeek. Tch. pic.twitter.com/Uh3RUyhVqi

