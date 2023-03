Легендарный рок-гитарист Брайан Мэй из группы Queen получил рыцарское звание от Чарльза III. Мэй теперь может себя называть как сэр Брайан, ведь церемония посвящения в рыцари уже состоялась в Букингемском дворце.

Артист поделился этой радостной новостью в Instagram, показав процесс получения звания. Мэй заслужил благодарность от короля за заслуги в музыке и благотворительности — пришел на церемонию со своей женой Анитой Добсон.

