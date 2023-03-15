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Гитарист Брайан Мэй из Queen получил рыцарское звание от Чарльза III

15 марта 2023, 18:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Браян Мэй
Источник: Getty Images

Легендарный рок-гитарист Брайан Мэй из группы Queen получил рыцарское звание от Чарльза III. Мэй теперь может себя называть как сэр Брайан, ведь церемония посвящения в рыцари уже состоялась в Букингемском дворце.

Артист поделился этой радостной новостью в Instagram, показав процесс получения звания. Мэй заслужил благодарность от короля за заслуги в музыке и благотворительности — пришел на церемонию со своей женой Анитой Добсон.

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В официальном аккаунте королевской семьи в Twitter также показали снимок с церемонии — музыкант стоит рядом с британской саксофонисткой Йоландой Браун, которая также награждена за вклад в музыку.

Помимо своей успешной карьеры в музыке, Мэй также имеет докторскую степень по астрофизике — он ее получил в 2007 году. Артист активно выступает за права животных и яро критикует охоту.

Теперь в Queen 2 человека, которые удостоились королевского титула — первым стал барабанщик Роджер Тейлор в 2020 году. Он стал офицером Ордена Британской империи.

Недавно были награждения внутри королевской семьи — дети принца Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы. Арчи и Лилибет теперь указаны как принц и принцесса Сассекские.

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Источник
BBC
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Queen Чарльз ІІІ
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