Легендарный рок-гитарист Брайан Мэй из группы Queen получил рыцарское звание от Чарльза III. Мэй теперь может себя называть как сэр Брайан, ведь церемония посвящения в рыцари уже состоялась в Букингемском дворце.

Артист поделился этой радостной новостью в Instagram, показав процесс получения звания. Мэй заслужил благодарность от короля за заслуги в музыке и благотворительности — пришел на церемонию со своей женой Анитой Добсон.

???????????? Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace. YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg — The Royal Family (@RoyalFamily) March 14, 2023

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В официальном аккаунте королевской семьи в Twitter также показали снимок с церемонии — музыкант стоит рядом с британской саксофонисткой Йоландой Браун, которая также награждена за вклад в музыку.

Помимо своей успешной карьеры в музыке, Мэй также имеет докторскую степень по астрофизике — он ее получил в 2007 году. Артист активно выступает за права животных и яро критикует охоту.

Теперь в Queen 2 человека, которые удостоились королевского титула — первым стал барабанщик Роджер Тейлор в 2020 году. Он стал офицером Ордена Британской империи.

Недавно были награждения внутри королевской семьи — дети принца Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы. Арчи и Лилибет теперь указаны как принц и принцесса Сассекские.