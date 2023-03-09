Дети принца Гарри и Меган Маркл официально получили королевские титулы.
Об этом стало известно из сайта королевской семьи, где Арчи и Лилибет теперь указаны как принц и принцесса Сассекские. Раньше они значились как мистер и мисс Маунтбэттен-Виндзор.
Сейчас Арчи и Лилибет занимают шестое и седьмое место в очереди на британский престол.
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Это изменение последовало после того, как принц Гарри и Меган Маркл крестили Лилибет. Тогда они назвали девочку принцессой, что указало на то, что их дети будут публично известны под своими королевскими титулами.
Отметим, что в июне Лилибет исполнится два года, а Арчи этой весной — четыре.