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Официально: дети принца Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы

9 марта 2023, 17:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гаррі та Меган
Источник: Depositphotos

Дети принца Гарри и Меган Маркл официально получили королевские титулы.

Об этом стало известно из сайта королевской семьи, где Арчи и Лилибет теперь указаны как принц и принцесса Сассекские. Раньше они значились как мистер и мисс Маунтбэттен-Виндзор.

Сейчас Арчи и Лилибет занимают шестое и седьмое место в очереди на британский престол.

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Это изменение последовало после того, как принц Гарри и Меган Маркл крестили Лилибет. Тогда они назвали девочку принцессой, что указало на то, что их дети будут публично известны под своими королевскими титулами.

Отметим, что в июне Лилибет исполнится два года, а Арчи этой весной — четыре.

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