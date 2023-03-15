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Гітарист Браян Мей з Queen отримав лицарське звання від Чарльза III

15 Березня 2023, 18:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Браян Мэй
Джерело: Getty Images

Легендарний рок-гітарист Браян Мей із гурту Queen отримав лицарське звання від Чарльза III. Мей тепер може себе називати як сер Браян, адже церемонія посвяти в лицарі вже відбулася в Букінгемському палаці.

Артист поділився цією радісною новиною в Instagram, показавши процес отримання звання. Мей заслужив подяку від короля за заслуги в музиці та благодійності – прийшов на церемонію зі своєю дружиною Анітою Добсон.

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В офіційному акаунті королівської сім’ї в Twitter також показали знімок із церемонії – музикант стоїть поруч із британською саксофоністкою Йоландою Браун, яку також нагороджено за внесок у музику.

Крім своєї успішної кар’єри в музиці, Мей також має докторський ступінь з астрофізики – він його здобув у 2007 році. Артист активно виступає за права тварин і яро критикує полювання.

Тепер у Queen 2 людини, які вшанувалися королівського титулу – першим став барабанщик Роджер Тейлор 2020 року. Він став офіцером Ордена Британської імперії.

Нещодавно були нагородження всередині королівської сім’ї – діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали королівські титули. Арчі та Лілібет тепер вказані як принц і принцеса Сассекські.

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Джерело
BBC
Теги
Queen Чарльз ІІІ
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