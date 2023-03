Легендарний рок-гітарист Браян Мей із гурту Queen отримав лицарське звання від Чарльза III. Мей тепер може себе називати як сер Браян, адже церемонія посвяти в лицарі вже відбулася в Букінгемському палаці.

Артист поділився цією радісною новиною в Instagram, показавши процес отримання звання. Мей заслужив подяку від короля за заслуги в музиці та благодійності – прийшов на церемонію зі своєю дружиною Анітою Добсон.

???????????? Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace.

YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg

