Легендарний рок-гітарист Браян Мей із гурту Queen отримав лицарське звання від Чарльза III. Мей тепер може себе називати як сер Браян, адже церемонія посвяти в лицарі вже відбулася в Букінгемському палаці.

Артист поділився цією радісною новиною в Instagram, показавши процес отримання звання. Мей заслужив подяку від короля за заслуги в музиці та благодійності – прийшов на церемонію зі своєю дружиною Анітою Добсон.

???????????? Musicians Brian May and YolanDa Brown congratulate each other after receiving their honours from The King during an Investiture at Buckingham Palace. YolanDa performed in front of His Majesty as part of yesterday’s Commonwealth Day Service in Westminster Abbey. pic.twitter.com/xaMs15XVlg — The Royal Family (@RoyalFamily) March 14, 2023

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В офіційному акаунті королівської сім’ї в Twitter також показали знімок із церемонії – музикант стоїть поруч із британською саксофоністкою Йоландою Браун, яку також нагороджено за внесок у музику.

Крім своєї успішної кар’єри в музиці, Мей також має докторський ступінь з астрофізики – він його здобув у 2007 році. Артист активно виступає за права тварин і яро критикує полювання.

Тепер у Queen 2 людини, які вшанувалися королівського титулу – першим став барабанщик Роджер Тейлор 2020 року. Він став офіцером Ордена Британської імперії.

Нещодавно були нагородження всередині королівської сім’ї – діти принца Гаррі та Меган Маркл отримали королівські титули. Арчі та Лілібет тепер вказані як принц і принцеса Сассекські.