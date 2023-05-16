На Netflix появился новый рекордсмен — сериал Царица Клеопатра всего за 6 дней получила 2 балла из 100 от зрителей. На сегодня это худший результат в истории стриминговой платформы.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes уже более 5 тыс. оценок от пользователей — средняя оценка составляет всего 2 балла из 100 возможных, и это после недавнего релиза 10 мая.

Царица Клеопатра — это документальная драма, которая состоит из 4 серий. Главная особенность проекта — это отображение царицы Египта темнокожей. Эту роль на себя взяла Адель Джеймс.

На фоне этого сериал раскритиковали, и даже подали в суд. На фоне темнокожей Клеопатры на авторов сериала посыпались угрозы и обвинения в попытке переписать историю. По мнению египетского адвоката Махмуда Аль-Семари, Netflix нарушил закон о СМИ и продвигает идею афроцентризма, искажая и уничтожая египетскую идентичность.

— Персонажи не имеют глубины, актерская игра на низком уровне, историки дают очень малозначимые комментарии, слишком много информации, которая не развивает никаких значимых сцен, — считает один из пользователей сервиса Rotten Tomatoes.

Недавно появился трейлер фильма Оппенгеймер от знаменитого режиссера Кристофера Нолана. Известно, что картина появится в прокате уже 21 июля 2023 года, и Нолан продолжает подогревать интерес публику новыми кадрами.