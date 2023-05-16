На Netflix з’явився новий рекордсмен – серіал Цариця Клеопатра всього за 6 днів отримав 2 бали зі 100 від глядачів. На сьогодні це найгірший результат в історії стримінгової платформи.

Так, на агрегаторі Rotten Tomatoes вже понад 5 тис. оцінок від користувачів – середня оцінка становить лише 2 бали зі 100 можливих, і це після нещодавнього релізу 10 травня.

Цариця Клеопатра – це документальна драма, яка складається з 4 серій. Головна особливість проєкту – це відображення цариці Єгипту темношкірою. Цю роль на себе взяла Адель Джеймс.

На тлі цього серіал розкритикували, і навіть подали до суду. На тлі темношкірої Клеопатри на авторів серіалу посипалися погрози та звинувачення у спробі переписати історію. На думку єгипетського адвоката Махмуда Аль-Семарі, Netflix порушив закон про ЗМІ та просуває ідею афроцентризму, спотворюючи і знищуючи єгипетську ідентичність.

– Персонажі не мають глибини, акторська гра на низькому рівні, історики дають дуже малозначущі коментарі, занадто багато інформації, яка не розвиває жодних значущих сцен, – вважає один із користувачів сервісу Rotten Tomatoes.

Нещодавно з’явився трейлер фільму Оппенгеймер від знаменитого режисера Крістофера Нолана. Відомо, що картина з’явиться в прокаті вже 21 липня 2023 року, і Нолан продовжує підігрівати інтерес публіки новими кадрами.