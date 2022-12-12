Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов 80-й кинопремии Золотой глобус. Само награждение состоится 10 января.
Так, в категории Лучший фильм оказался Аватар: Путь воды, в Лучших сериалах — нашумевший Уэнсдей, среди Лучших режиссеров — Джеймс Кэмерон и Баз Лурман.
Список номинантов премии Золотой глобус
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Лучший фильм (драма):
- Аватар: Путь воды
- ТАР
- Топ Ган: Мэверик
- Фабельманы
- Элвис
Лучший фильм в жанре комедия, мюзикл:
- Банши Инишерина
- Вавилон
- Все везде и сразу
- Достать ножи: Стеклянная луковица
- Треугольник печали
Лучший режиссер:
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (Все везде и сразу)
- Джеймс Кэмерон (Аватар: Путь воды)
- Баз Лурман (Элвис)
- Мартин МакДона (Банши Инишерина)
- Стивен Спилберг (Фабельманы)
Лучшая актриса — драма:
- Кейт Бланшетт — ТАР
- Ана де Армас — Блондинка
- Виола Дэвис — Женщина-король
- Оливия Колман — Империя света
- Мишель Уильямс- Фабельманы
Лучший актер — драма:
- Остин Батлер — Элвис
- Хью Джекман — Сын
- Билл Найи — Жить
- Джереми Поуп — Проверка
- Брендан Фрэйзер — Кит
Лучшая актриса — комедия, мюзикл:
- Мишель Йео — Все везде и сразу
- Лесли Мэнвилл — Миссис Харрис едет в Париж
- Марго Робби — Вавилон
- Аня Тейлор-Джой — Меню
- Эмма Томпсон — Любовь по вызову
Лучший актер — комедия, мюзикл:
- Адам Драйвер — Белый шум
- Диего Калва — Вавилон
- Дэниэл Крэйг — Достать ножи: Стеклянная луковица
- Рэйф Файнс — Меню
- Колин Фаррелл — Банши Инишерина
Лучшая актриса второго плана:
- Анджела Бассетт — Черная Пантера: Ваканда навеки
- Долли Де Леон — Треугольник печали
- Керри Кондон — Банши Инишерина
- Джейми Ли Кертис — Все везде и сразу
- Кэри Маллиган — Ее правда
Лучший актер второго плана:
- Брендан Глисон — Банши Инишерина
- Барри Кеоган — Банши Инишерина
- Ке Хюи Куан — Все везде и сразу
- Брэд Питт — Вавилон
- Эдди Редмэйн — Добрый медбрат
Лучший сценарий:
- Банши Инишерина — Мартин МакДона
- Все везде и сразу — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
- Говорят женщины — Сара Полли
- ТАР — Тодд Филд
- Фабельманы — Стивен Спилберг, Тони Кушнер
Лучший международный фильм:
- Аргентина, 1985 — Аргентина
- Близко — Бельгия
- На Западном фронте без перемен — Германия
- Решение уйти — Южная Корея
- RRR: Рядом ревет революция — Индия
Лучший анимационный фильм:
- Ину-О: Рождение легенды
- Кот в сапогах: Последнее желание
- Марсель, ракушка в ботинках
- Пиноккио Гильермо дель Торо
- Я краснею
Лучший телесериал — драма:
- Корона
- Дом Дракона
- Лучше звоните Солу
- Озарк
- Разделение
Лучший телесериал в жанре комедия, мюзикл:
- Медведь
- Начальная школа Эбботт
- Убийства в одном здании
- Уэнсдэй
- Хитрости
Лучший мини-сериал, антология или телефильм:
- Белый лотос
- Выбывшая
- Монстр: История Джеффри Дамера
- Пэм и Томми
- Черная птица
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