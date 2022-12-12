12 декабря 2022, 18:04 Карина Зуева редактор раздела Lifestyle

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов 80-й кинопремии Золотой глобус. Само награждение состоится 10 января. Так, в категории Лучший фильм оказался Аватар: Путь воды, в Лучших сериалах — нашумевший Уэнсдей, среди Лучших режиссеров — Джеймс Кэмерон и Баз Лурман. Список номинантов премии Золотой глобус Сейчас смотрят Лучший фильм (драма): Аватар: Путь воды

ТАР

Топ Ган: Мэверик

Фабельманы

Элвис Лучший фильм в жанре комедия, мюзикл: Банши Инишерина

Вавилон

Все везде и сразу

Достать ножи: Стеклянная луковица

Треугольник печали Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (Все везде и сразу)

Джеймс Кэмерон (Аватар: Путь воды)

Баз Лурман (Элвис)

Мартин МакДона (Банши Инишерина)

Стивен Спилберг (Фабельманы) Лучшая актриса — драма: Кейт Бланшетт — ТАР

Ана де Армас — Блондинка

Виола Дэвис — Женщина-король

Оливия Колман — Империя света

Мишель Уильямс- Фабельманы Лучший актер — драма: Остин Батлер — Элвис

Хью Джекман — Сын

Билл Найи — Жить

Джереми Поуп — Проверка

Брендан Фрэйзер — Кит Лучшая актриса — комедия, мюзикл: Мишель Йео — Все везде и сразу

Лесли Мэнвилл — Миссис Харрис едет в Париж

Марго Робби — Вавилон

Аня Тейлор-Джой — Меню

Эмма Томпсон — Любовь по вызову Лучший актер — комедия, мюзикл: Адам Драйвер — Белый шум

Диего Калва — Вавилон

Дэниэл Крэйг — Достать ножи: Стеклянная луковица

Рэйф Файнс — Меню

Колин Фаррелл — Банши Инишерина Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт — Черная Пантера: Ваканда навеки

Долли Де Леон — Треугольник печали

Керри Кондон — Банши Инишерина

Джейми Ли Кертис — Все везде и сразу

Кэри Маллиган — Ее правда Лучший актер второго плана: Брендан Глисон — Банши Инишерина

Барри Кеоган — Банши Инишерина

Ке Хюи Куан — Все везде и сразу

Брэд Питт — Вавилон

Эдди Редмэйн — Добрый медбрат Лучший сценарий: Банши Инишерина — Мартин МакДона

Все везде и сразу — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

Говорят женщины — Сара Полли

ТАР — Тодд Филд

Фабельманы — Стивен Спилберг, Тони Кушнер Лучший международный фильм: Аргентина, 1985 — Аргентина

Близко — Бельгия

На Западном фронте без перемен — Германия

Решение уйти — Южная Корея

RRR: Рядом ревет революция — Индия Лучший анимационный фильм: Ину-О: Рождение легенды

Кот в сапогах: Последнее желание

Марсель, ракушка в ботинках

Пиноккио Гильермо дель Торо

Я краснею Лучший телесериал — драма: Корона

Дом Дракона

Лучше звоните Солу

Озарк

Разделение Лучший телесериал в жанре комедия, мюзикл: Медведь

Начальная школа Эбботт

Убийства в одном здании

Уэнсдэй

Хитрости Лучший мини-сериал, антология или телефильм: Белый лотос

Выбывшая

Монстр: История Джеффри Дамера

Пэм и Томми

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