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Уэнсдей, Аватар, Дом Дракона: премия Золотой глобус объявила номинантов

12 декабря 2022, 18:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Уэнсдей, Аватар, Дом Дракона: премия Золотой глобус объявила номинантов
Источник: Getty Images

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов 80-й кинопремии Золотой глобус. Само награждение состоится 10 января.

Так, в категории Лучший фильм оказался Аватар: Путь воды, в Лучших сериалах — нашумевший Уэнсдей, среди Лучших режиссеров — Джеймс Кэмерон и Баз Лурман.

Список номинантов премии Золотой глобус

 

Сейчас смотрят

Лучший фильм (драма):

  • Аватар: Путь воды
  • ТАР
  • Топ Ган: Мэверик
  • Фабельманы
  • Элвис

Лучший фильм в жанре комедия, мюзикл:

  • Банши Инишерина
  • Вавилон
  • Все везде и сразу
  • Достать ножи: Стеклянная луковица
  • Треугольник печали

Лучший режиссер:

  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (Все везде и сразу)
  • Джеймс Кэмерон (Аватар: Путь воды)
  • Баз Лурман (Элвис)
  • Мартин МакДона (Банши Инишерина)
  • Стивен Спилберг (Фабельманы)

Лучшая актриса — драма:

  • Кейт Бланшетт — ТАР
  • Ана де Армас — Блондинка
  • Виола Дэвис — Женщина-король
  • Оливия Колман — Империя света
  • Мишель Уильямс- Фабельманы

Лучший актер — драма:

  • Остин Батлер — Элвис
  • Хью Джекман — Сын
  • Билл Найи — Жить
  • Джереми Поуп — Проверка
  • Брендан Фрэйзер — Кит

Лучшая актриса — комедия, мюзикл:

  • Мишель Йео — Все везде и сразу
  • Лесли Мэнвилл — Миссис Харрис едет в Париж
  • Марго Робби — Вавилон
  • Аня Тейлор-Джой — Меню
  • Эмма Томпсон — Любовь по вызову

Лучший актер — комедия, мюзикл:

  • Адам Драйвер — Белый шум
  • Диего Калва — Вавилон
  • Дэниэл Крэйг — Достать ножи: Стеклянная луковица
  • Рэйф Файнс — Меню
  • Колин Фаррелл — Банши Инишерина

Лучшая актриса второго плана:

  • Анджела Бассетт — Черная Пантера: Ваканда навеки
  • Долли Де Леон — Треугольник печали
  • Керри Кондон — Банши Инишерина
  • Джейми Ли Кертис — Все везде и сразу
  • Кэри Маллиган — Ее правда

Лучший актер второго плана:

  • Брендан Глисон — Банши Инишерина
  • Барри Кеоган — Банши Инишерина
  • Ке Хюи Куан — Все везде и сразу
  • Брэд Питт — Вавилон
  • Эдди Редмэйн — Добрый медбрат

Лучший сценарий:

  • Банши Инишерина — Мартин МакДона
  • Все везде и сразу — Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
  • Говорят женщины — Сара Полли
  • ТАР — Тодд Филд
  • Фабельманы — Стивен Спилберг, Тони Кушнер

Лучший международный фильм:

  • Аргентина, 1985 — Аргентина
  • Близко — Бельгия
  • На Западном фронте без перемен — Германия
  • Решение уйти — Южная Корея
  • RRR: Рядом ревет революция — Индия

Лучший анимационный фильм:

  • Ину-О: Рождение легенды
  • Кот в сапогах: Последнее желание
  • Марсель, ракушка в ботинках
  • Пиноккио Гильермо дель Торо
  • Я краснею

Лучший телесериал — драма:

  • Корона
  • Дом Дракона
  • Лучше звоните Солу
  • Озарк
  • Разделение

Лучший телесериал в жанре комедия, мюзикл:

  • Медведь
  • Начальная школа Эбботт
  • Убийства в одном здании
  • Уэнсдэй
  • Хитрости

Лучший мини-сериал, антология или телефильм:

  • Белый лотос
  • Выбывшая
  • Монстр: История Джеффри Дамера
  • Пэм и Томми
  • Черная птица
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