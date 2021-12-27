Это любовь, но другая: Астафьева назвала причину расставания с возлюбленным

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева впервые рассказала, почему ушла от своего жениха, бизнесмена Артема Кима, с которым прожила в гражданском браке шесть лет.

За это время отношения пары прошли через уголовное дело, суды, запреты на выезд избранника за границу.

Даша отметила, что это для нее очень поучительная и хорошая история. Кстати, с Артемом она осталась в хороших отношениях.

— Мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами, — заявила модель.

Она добавила, что суды над Артемом до сих пор продолжаются и именно проблемы, по словам Астафьевой, повлияли на их любовь.

— По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения, — отметила Даша.

Сейчас певица вернулась в свою киевскую квартиру, потому что раньше она жила вместе с Артемом в его загородном доме.

— Мне очень хорошо сейчас одной. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то посватать: Ой, а у нас такой кум одинокий. Но я сейчас хочу немного прийти в себя, — рассказала Астафьева.

Артистка находилась в отношениях с бывшим президентом Энергоатома, бизнесменом Артемом Кимом с 2016 года. Пара часто путешествовала вместе, появлялась на вечеринках и планировала свадьбу.