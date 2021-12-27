Это любовь, но другая: Астафьева назвала причину расставания с возлюбленным

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева впервые рассказала, почему ушла от своего жениха, бизнесмена Артема Кима, с которым прожила в гражданском браке шесть лет.
За это время отношения пары прошли через уголовное дело, суды, запреты на выезд избранника за границу.
Даша отметила, что это для нее очень поучительная и хорошая история. Кстати, с Артемом она осталась в хороших отношениях.
— Мы больше друзья, чем люди, которые любят друг друга. Это любовь, но это другая любовь. Мы не совсем готовы к продолжению семейных отношений. К сожалению, иногда какие-то плохие события могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами, — заявила модель.
Она добавила, что суды над Артемом до сих пор продолжаются и именно проблемы, по словам Астафьевой, повлияли на их любовь.
— По моему мнению, мы исчерпали тот ресурс чувств, и борьбы, и всего, что должно было пойти на строительство семьи, и на все хорошее. Много было испытаний, много вмешательств чужих людей. Это очень сложно, когда проблемы сильнее, к сожалению, чем отношения, — отметила Даша.
Сейчас певица вернулась в свою киевскую квартиру, потому что раньше она жила вместе с Артемом в его загородном доме.
— Мне очень хорошо сейчас одной. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья всегда пытаются кого-то посватать: Ой, а у нас такой кум одинокий. Но я сейчас хочу немного прийти в себя, — рассказала Астафьева.
Артистка находилась в отношениях с бывшим президентом Энергоатома, бизнесменом Артемом Кимом с 2016 года. Пара часто путешествовала вместе, появлялась на вечеринках и планировала свадьбу.
Однако отношения пары омрачало следствие, ведь Артема подозревают в масштабной коррупции.
В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ совместно с САП. Мужчину подозревают в хищении государственных средств во время тендера на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Речь идет о 27 млн грн. Директором компании был отец Артема Виссарион Ким.
В августе 2017 года Артема Кима посадили под домашний арест. Все это время мужчина не имел возможности работать или уехать за границу. По словам Астафьевой, эти годы они жили на ее доход.
В феврале 2021 года певица рассказывала, что любимый до сих пор под следствием, но паспорт отдали, поэтому они смогли вернуться к путешествиям.