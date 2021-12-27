Православная церковь Украины посоветовала родителям фильмы, которые можно посмотреть с детьми во время зимних праздников. В список попали рождественские мультфильмы и киноленты.

Среди них – комедия Клаус (2019 год), анимационный фильм Хранители снов (2012 год), кинолента Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005 год) и другие.

Клаус (2019)

Каждый нуждается в чуде, и иногда даже простой человек способен стать чудотворцем, творя добро для других, отметили в ПЦУ.

Хранители снов (2012)

— У человека много возможностей, но и определенные обязанности. Принятие ответственности за свои поступки очень важно — это помогает стать целостной личностью, — прокомментировала свой выбор Православная церковь Украины.

Митчеллы против машин (2021)

Родители и дети не всегда могут найти общий язык, но это не значит, что они не любят друг друга. Семейное единение, любовь и взаимоподдержка помогают преодолеть самые большие трудности, уверена ПЦУ.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (2005)

– История измены, раскаяния, искупления и прощения, – лаконично добавила ПЦУ.

Гарри Поттер и философский камень (2001)

— Соблазны испытывают сердца людей. Оставаясь верным пути добра, человек способен им сопротивляться. Любовь – источник спасения, – убеждена Православная церковь Украины.

Хористы (2004)

Даже в сложных жизненных обстоятельствах хорошее слово лечит израненные души, отметили в ВЦУ.

Потерянное Рождество (2011)

Самые ожидаемые фильмы 2022 года

Украинцы готовятся к тому, чтобы окончательно оставить в прошлом 2021 год, в котором вернулись кинотеатры, новые киноленты и отличные впечатления от просмотра фильмов.

Однако ряд проектов перенесли на 2022 год, что делает его еще более насыщенным релизами. Среди самых ожидаемых фильмов 2022 года – Аватар 2, Джон Вик 4, два блокбастера с Томом Крузом, Доктор Стрэндж и Николас Кейдж в роли Николаса Кейджа.