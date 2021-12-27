Православна церква України порадила батькам фільми, які можна переглянути з дітьми під час зимових свят. До списку потрапили різдвяні мультфільми та кінострічки.

Серед них – комедія Клаус (2019 рік), анімаційний фільм Вартові легенд (2012 рік), кінострічка Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа (2005 рік) та інші.

Клаус (2019)

Кожен потребує чуда, й іноді навіть проста людина здатна стати чудотворцем, творячи добро для інших, зазначили у ПЦУ.

Вартові легенд (2012)

– Людина має багато можливостей, але й певні обов’язки. Прийняття відповідальності за свої вчинки вкрай важливе – це допомагає стати цілісною особистістю, – прокоментувала свій вибір Православна церква України.

Мітчелли супроти машин (2021)

Батьки та діти не завжди можуть порозумітися, та це не означає, що вони не люблять одне одного. Сімейне єднання, любов і взаємопідтримка допомагають подолати найбільші труднощі, впевнена ПЦУ.

Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа (2005)

– Історія зради, каяття, спокути та прощення, – лаконічно додала ПЦУ.

Гаррі Поттер і філософський камінь (2001)

– Спокуси випробовують серця людей. Залишаючись вірною шляху добра, людина здатна їм опиратися. Любов – джерело спасіння, – переконана Православна церква України.

Хористи (2004)

Навіть у складних життєвих обставинах добре слово лікує зранені душі, зазначили у ПЦУ.

Втрачене Різдво (2011)

Найочікуваніші фільми 2022 року

Українці готуються для того, щоб остаточно залишити у минулому 2021 рік, в якому повернулися кінотеатри, нові кінострічки та чудові враження від перегляду фільмів.

Однак низку проектів перенесли на 2022 рік, що робить його ще більш насиченим на релізи. Серед найочікуваніших фільмів 2022 року – Аватар 2, Джон Вік 4, два блокбастери з Томом Крузом, Доктор Стрендж і Ніколас Кейдж у ролі Ніколаса Кейджа.