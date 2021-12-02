Новый год и Рождество – прекрасная пора, когда можно провести время в кругу семьи и устроить совместный просмотр доброго мультипликационного фильма.

Факты ICTV сделали подборку лучших мультфильмов на Новый год 2022, которые подарят хорошее настроение и напомнят, что чудеса случаются с теми, кто в них верит.

Зарубежные новогодние мультфильмы

Холодное сердце

Вольная интерпретация сказки Андерсена, в центре сюжета которой две принцессы – Анна и Эльза. Эльза с рождения наделена магическими способностями – она может превращать что угодно в лед и снег. Однажды юная принцесса заигралась, поскользнулась в замке и случайно направила свои чары на сестру Анну. Как дальше будут развиваться отношения между сестрами – смотрите в Холодном сердце.

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Полярный экспресс

Главный герой мультфильма, созданного Робертом Земекисом, разочаровывается в существовании Санты и решает отправиться в путешествие в волшебную страну на полярном экспрессе. В удивительном поезде он встречает новых друзей и получает важный жизненный урок, как не терять веру в волшебство. Чудеса существуют для тех, кто в них верит!

Секретная служба Санта‑Клауса

Действующий Санта-Клаус уже готов уйти на покой, но вдруг выясняется, что произошла ошибка, и один малыш в мире так и не получил подарок к Рождеству. Спасти ситуацию берется младший сын Санты – добродушный и смешной парень Артур.

Хранители снов

Мультфильм, который полон волшебства и удивительной зимней атмосферы. Он снят по мотивам легенд и фольклорных сказаний. Главные герои, хранители снов — харизматичный Ледяной Джек, рассудительная Зубная Фея, суровый Пасхальный Кролик и молчаливый Песочный Человек — объединяют силы, чтобы сорвать планы злодея Кромешника.

Рождественская история

В одну ночь Духи Рождества преображают жизнь сварливого скупердяя Эбенезера Скруджа. Они указывают старику на ошибочность его прежних взглядов и заставляют измениться в лучшую сторону.

Украинские новогодние мультфильмы

Руслан и Людмила: Перезагрузка

Полнометражный 3D-мультфильм в жанре фэнтези по мотивам сказки Александра Пушкина.

Странствующий артист Руслан влюбляется в княжескую дочь Людмилу. По злому року, их счастье длится недолго – колдун Черномор с помощью магии похищает Людмилу. В планах темного волшебника – принести девушку в жертву в назначенный день и час, чтобы продлить свое бессмертие. Руслану предстоит сразиться с силами зла и спасти возлюбленную из оков Черномора.

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Никита Кожемяка

Маленький Никита – сын славного богатыря Кожемяки. Храбрый юный герой решил, что сможет победить дракона, как его отец. Несмотря на запреты отца, бесстрашный Никита отправляется на поиски приключений. Сумеет ли он одолеть ожившего дракона и вернуться домой из волшебного мира?

Советские мультфильмы на Новый год

Новогодний выпуск Ну, погоди!

Новогодние приключения серого волка в образе Деда Мороза и зайца в образе игривой Снегурочки знакомы каждому из нас с детства. Непременно пересмотрите мультфильм в эти праздники и от души посмейтесь над тем, как хитрый заяц вновь убежит от волка.

Зима в Простоквашино

Советский мультфильм, давно ставший классикой. Проведите праздники с любимыми персонажами – Дядей Федором, котом Матроскиным, почтальоном Печкиным и мамой Дяди Федора, которая дойдет до Простоквашино на лыжах и споет: Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых.

Щелкунчик

Мультфильм снят по мотивам всемирно известной сказки Гофмана и балета Чайковского. Музыка великого композитора и красивая рождественская история создадут праздничную атмосферу и перенесут вас в сказку.

Двенадцать месяцев

Мультфильм основан на чешской или богемской легенде о двенадцати месяцах. По сюжету, одним январским вечером злая мачеха выгоняет падчерицу из дома и приказывает не возвращаться, пока не наберет целую корзину подснежников. Как и в любой сказке, добро непременно победит зло.

Ночь перед Рождеством

Мультфильм по мотивам одноименной повести Николая Гоголя о приключениях кузнеца Вакулы, который пообещал своей возлюбленной Оксане привезти черевички от самой царицы. Чтобы выполнить обещание, Вакула готов на все – даже поймать черта и полететь верхом на нем прямо в Петербург.

Факты ICTV ранее делали подборку фэнтези-фильмов, которые можно посмотреть на Новый год. Они создадут волшебную атмосферу и перенесут вас в новогоднюю сказку.