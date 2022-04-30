Украинская модель и актриса Даша Астафьева рассказала, как относится ко всем тем звездам, которые поддерживают Россию и молчат о войне в Украине. Знаменитость призналась, что называла когда-то Таисию Повалий мамой — недавно украинская певица выступала в Кремле.

О своей истории она рассказала в интервью ЖВЛ.

— Я еще когда-то на нее говорила “мама”. Мы когда-то вместе летели, и я уснула в самолете. Когда приземлялись, Таисия меня начала будить, и я еще не до конца проснувшись назвала ее “мамой”, — рассказала Астафьева.

Даша призналась, что это в прошлом, и теперь она ненавидит всех тех артистов, которые молчат об ужасах, происходящих в Украине.

— Мне так стыдно за то, что они остаются там и молчат о войне, имея огромную силу. Я не считаю их артистами — они даже не люди. Это просто расходный материал, ими просто пользуется российская власть, — заявила модель.

Ранее Астафьева призналась, что ее сердце уже занято. После болезненного разрыва с Артемом Кимом решила не распространяться о личной жизни, но на вопрос о романе ответила. Даша добавила, что чувствует себя очень счастливой, и чувствует себя настоящей женщиной.