В Украине появился сайт с перечнем звезд, которые не высказались против войны в нашей стране. Среди селебрити есть как россияне, так и украинцы.

На вебсайте theylovewar.com обнародован перечь артистов, инфлюенсеров и политических деятелей, которые не выступили против войны в Украине или же поддержали вражесткие действия президента РФ Владимира Путина.

Над созданием сайта работал украинский блогер и бизнесмен Петр Заставный.

Среди артистов можно увидеть рэперов Мота, Тимати, Басту, певцов Диму Билана, Влада Топалова, Стаса Михайлова, Мари Краймбрери, Олега Газманова, Николая Баскова, Филипа Киркорова, Анну Asti, Надежду Бабкину, актеров Станислава Бондаренка, Максима Радугина, Анну Хилькевич, Агату Муцениеце и многих других.

Практические каждый из них был в Украине и принимал участие в наших проектах, за которые получал деньги.

Также против войны не высказались и некоторые украинские селебрити, которые живут и строят карьеру в РФ — Ани Лорак, Джиган, Анна Седокова, Artik, Maruv, Регина Тодоренко и другие.

Среди инфлюенсеров можно увидеть Карину Палецких, Илью Соболева, Катю Жужу, Ксению Бородину и других.

Пока Украина страдает от действий русских агрессоров, пока у нас бомбят города и гибнут мирные жители, в том числе и дети, эти люди продолжают наслаждаться жизнью и поддерживают все, что делает Путин.

Стоит отметить, что это не все артисты, которые замалчивают реальную ситуацию в Украине, очевидно, что список будет дополнятся. “Героев” нужно знать в лицо.