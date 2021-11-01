Американская инди-рок-группа Imagine Dragons едут с концертом в Украину.

Популярный музыкальный коллектив отправляется в мировое турне, в список которого входит и столица Украины. Выступление Imagine Dragons в Киеве запланировано на 3 июня 2022 года в НСК Олимпийский.

Билеты появятся в продаже уже 5 ноября на сайте concert.ua.

В официальном Instagram-аккаунте группы появилась афиша мирового турне, которое начнется 5 мая 2022 года. В рамках которого Imagine Dragons дадут 17 концертов.

Стоит отметить, что на прошлый концерт Imagine Dragons в Киеве в первый день было продано более 20 тыс. билетов.

Поклонники музыкального коллектива пришли в восторг от новости, отметив, что с нетерпением ждут концерта.

Ура! Киев!

Спасибо за Киев.

Лучшая новость за сегодня!

Наконец-то дождались!

Счастье то какое!

Украина!

Очень ждем!

Это лучшая новость, которая могла случиться.

Обязательно приеду на ваш концерт. — Пишут пользователи сети.

Imagine Dragons — всемирно известная группа, которая начала свое существование в 2008 году. Популярность к ним пришла после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в 2012 году.

На счету музыкального коллектива четыре студийных альбома, четыре концертных альбома, девять EP, 23 сингла и 12 музыкальных клипов.