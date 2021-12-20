Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич заявила, что поставила точку в истории с победителем шоу Андреем Задворным.

В Instagram Злата опубликовала серию stories, в которых обратилась к подписчикам. Артистка попросила, чтобы они перестали присылать ей какие-либо публикации Андрея или цитаты из его постов.

— Мне от этого больно и неприятно. Если вы меня действительно любите и хотите поддержать, пожалуйста, не делайте этого, — сказала Огневич.

Исполнительница отметила, что Задворный добровольно ушел из ее жизни, но именно она закрыла за ним дверь.

— И поставила точку в этих отношениях. В данный момент в моем сердце абсолютная пустота по отношению к этому человеку и лично я считаю историю полностью завершенной, — подчеркнула Злата.

Напомним, что в финале реалити Холостячка 2 Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. После шоу у пары начались отношения, однако уже через 1,5 месяца влюбленные разошлись. Задворный внезапно понял, что больше ничего не чувствует к Огневич. Мужчина не стал скрывать этого и разорвал отношения, чем разбил звезде сердце.

Позже Задворный попытался объяснить, почему расстался с Огневич. Мужчина отметил, что он поступает так, как считает нужным, поскольку это его жизнь.