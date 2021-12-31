Украинская певица Злата Огневич публично подвела итоги 2021 года. Звезда призналась, что этот год стал лучшим в ее жизни благодаря участию в романтическом реалити Холостячка 2.

Несмотря на то, что Злате не удалось построить отношения на проекте, она уверена, что все было не зря. А такой шанс выпадает всего один раз на миллион.

— Я танцевала под дождем, купалась в любви и лепестках роз (буквально), теряла и открывала новое, падала с высоты и падала в свою, личную бездну. Продолжала полет. Я вспомнила заветные мечты и придумала новые. Я бежала и замедлялась, выдыхала, плакала, смеялась, много работала, конечно же, уставала, приобретала такой крутой и новый блогерский опыт. И даже села за руль и теперь – неизведанный мир открылся мне, – написала Злата.

Злата добавила, что 2021 год положительно повлиял на ее душевное состояние. Теперь она меньше контролирует процесс и общается только с теми, кто действительно ей отзывается.

– Я меньше контролирую процесс, а больше за ним наблюдаю. Действую из состояния расслабления, общаюсь с теми, кто действительно откликается, выбираю, отказываю и не даю незваных советов. И благодарю за все, — подытожила Злата.

Недавно Злата Огневич заявила, что поставила точку в отношениях с победителем романтического реалити Холостячка 2 Андреем Задворным.

Артистка попросила поклонников не присылать ей публикации Андрея или цитаты из его постов, поскольку это делает ей больно. По словам певицы, Задворный добровольно ушел из ее жизни, но именно она захлопнула за ним дверь.