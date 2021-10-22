21 октября состоялся конкурс красоты Мисс Украина. В мероприятии участвовали 25 красавиц, которые боролись за желанный титул.

Победительницей конкурса стала 22-летняя Александра Яремчук. Девушка родом из Винницкой области, сейчас проживает и учится в Киеве. Александра также успешно окончила Киевский экономический университет по специальности Менеджмент бизнес-организации.

Еще с юных лет победительница конкурса связала свою жизнь с танцами. По ее словам, она стала настоящим профи, и развивала свой талант как в Украине, так и за ее пределами.

Помимо танцев, девушка увлекается спортом, а также предпочитает активный образ жизни. Александра также любит заниматься теннисом, а в свободное время увлекается психологией.

Напомним, что девушка получила долгожданную эксклюзивную корону стоимостью $3 млн. Ценность аксессуар имеет не только из-за большой стоимости — украшение создал легендарный ювелир Джейкоб Арабо, который использовал белое золото и огромное количество бриллиантов и сапфиров. Победительница конкурса также получила 500 тыс. грн.

Национальный конкурс Мисс Украина проводится с 1991 года. Титул самой красивой девушки страны до сих пор сохраняла Маргарита Паша.

Для Александры победа в Мисс Украина не предел — в декабре девушка представит нашу страну на международном конкурсе Miss World в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Фото: Александра Яремчук