Певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) рассказала, оставит ли она карьеру в Украине. С 6 сентября у артистки начинается учеба в США.

По словам Яны, у нее много украинской музыки, которую она еще не успела показать. Об этом исполнительница рассказала в одном из утреннем шоу.

— Даже не надейтесь, я никуда не делась. Я продолжаю делать классную украинскую музыку и развивать ее в США. И я здесь, чтобы учиться и принести много нового для нас, — подчеркнула Jerry Heil.

Артистка выразила уверенность, что создаст много проектов с новыми людьми в США. Она отметила, что подобный опыт у нее был с рэп-исполнительницей Alyona Alyona — обмен опытом с Европой.

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— Теперь это нужно сделать еще и с Америкой, но уже мощнее и сильнее. Думаю, что в таком сообществе, где учится много классных музыкантов, это будет очень естественно и легко сделать,- сказала Jerry Heil.

Напомним, Jerry Heil отправилась учиться в музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Там она должна будет находиться четыре года.

В Instagram певица говорила, что это идеальное место для интеграции украинской музыки в мировую.