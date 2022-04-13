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Победа за нами: Могилевская выпустила клип о войне в Украине

13 апреля 2022, 11:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская выпустила клип на песню Ми будем стояти! Работа посвящена войне в Украине, а также стойкости нашего народа.

В клипе показали происходящее в Украине прямо сейчас — бомбоубежища с людьми, эвакуацию жителей, военных на передовой, разрушенные города и митинги украинцев, которые выходят на улицы.

Словами песни Могилевская поддержала всех украинцев, которым нелегко в это время. Однако Украина обязательно победит в войне против России.

Пользователи YouTube эмоционально отреагировали на творчество певицы:

  • Украина, я горжусь тобой! Вот это дух! Воля за тобой! Наталка большое спасибо!
  • Спасибо за эту песню. Мы будем стоять и обязательно победим. С нами правда и сила. Слава Украине!
  • Очень красиво, до мурашек. Все будет Украина!
  • Наталья, вы – непревзойденная! Сколько сил нужно, чтобы нести людям веру и надежду? Вы точка опоры для нас, сил вам и вдохновения!

Напомним, что в средине марта Могилевская изменила слова в собственной песне Місяць, и перепела ее с актуальными строчками о войне. Теперь в ней поется об ужасной войне, а музыка сопровождается клипом с последствиями бомбардировок по мирным городам.

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Наталья Могилевская
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