В сети гуляют слухи, что участник Холостячки 2 Дмитрий Шевченко закрутил роман с певицей Екатериной Шеффер.
Дмитрий на пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта рассказал, что с новой избранницей познакомился в Facebook. И действительно они подписаны друг на друга соцсети.
Также Шевченко и Шеффер подогрели интерес к своей паре, когда выложили видео, где они вместе тренируются. Дмитрий долго время занимался боксом, а сейчас тренирует других.
Что известно о Екатерине Шеффер
Папа Екатерины Шеффер бизнесмен и боксер, а мама – домохозяйка. Также у нее есть родная сестра.
В 14 лет она попала в эстрадно-цирковое училище. После него поступила сразу на 3 курс в КНУКиИ на специальность эстрадного пения.
В 2008 году Екатерина попала в коллектив Голливуд, который продюсировал Юрия Никитина. Однако через два года Екатерина покинула коллектив ради сольной карьеры.
34-летняя Екатерина Шеффер была участницей второго сезона Холостяк на СТБ. В 2011 году она боролась за сердце танцора из США Макса Чмерковского.
Сейчас Шеффер ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следит около 15 тысяч человек. Девушка много работает на своей внешностью. О ее карьере, кроме певческой, ничего не известно.
Также Екатерина много путешествует.
Екатерина Шеффер воспитывает 9-летнего сына.
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