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Шевченко заподозрили в романе с участницей Холостяка: что известно о Кате Шеффер

14 декабря 2021, 18:37
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Шевченко заподозрили в романе с участницей Холостяка: что известно о Кате Шеффер

В сети гуляют слухи, что участник Холостячки 2 Дмитрий Шевченко закрутил роман с певицей Екатериной Шеффер.

Дмитрий на пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта рассказал, что с новой избранницей познакомился в Facebook. И действительно они подписаны друг на друга соцсети.

Также Шевченко и Шеффер подогрели интерес к своей паре, когда выложили видео, где они вместе тренируются. Дмитрий долго время занимался боксом, а сейчас тренирует других.

Что известно о Екатерине Шеффер

Папа Екатерины Шеффер бизнесмен и боксер, а мама – домохозяйка. Также у нее есть родная сестра.

В 14 лет она попала в эстрадно-цирковое училище. После него поступила сразу на 3 курс в КНУКиИ на специальность эстрадного пения.

В 2008 году Екатерина попала в коллектив Голливуд, который продюсировал Юрия Никитина. Однако через два года Екатерина покинула коллектив ради сольной карьеры.

34-летняя Екатерина Шеффер была участницей второго сезона Холостяк на СТБ. В 2011 году она боролась за сердце танцора из США Макса Чмерковского.

Сейчас Шеффер ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следит около 15 тысяч человек. Девушка много  работает на своей внешностью. О ее карьере, кроме певческой, ничего не известно.

Также Екатерина много путешествует.

Екатерина Шеффер воспитывает 9-летнего сына.

Что пишут пользователи:

  • Очень расстроилась, что Злата не выбрала Диму, но теперь очень рада этому. Дима встретил намного красивее. Катя просто Богиня красоты. Счастья вам!
  • Дима встретил прекрасную девушку! Катя, пересмотрела ваши фото и получила эстетическое удовольствие, насколько вы красивая. Диме очень повезло, шикарный мужчина нашел достойную женщину.
  • Очень бы хотелось чтобы именно Вы были в отношениях с Димой, очень красивая девушка.
  • Катя, Вы в такой прекрасной форме — WOW. На ваши занятия можно смотреть вечно, а еще на Диму. Он просто Бог. Повезло же вам.
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