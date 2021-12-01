В декабре украинцев ждет премьера костюмированного сериала Кофе с кардамоном.

По сюжету юная украинка, дочь священника, решает связать свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения идут наперекор обществу. Героев ждет немало испытаний.

В комментарии Фактам ICTV актриса и продюсер Алена Лавренюк, играющая главную роль, рассказала, что, несмотря на споры вокруг романа юной девушки и шляхтича, любовь все равно победит.

В частности, такие отношения могут вызвать смешанные чувства и у зрителей.

— Да, действительно, тема такая, что, пожалуй, кто-нибудь будет осуждать мою героиню, но такова жизнь на самом деле. Знаете, любовь не осуждают. Герои пытались отказаться от этих отношений, но все равно любовь берет свое. Возможно, кто-то, наоборот, будет часто вспоминать такие ситуации в своей жизни, и относиться с пониманием, — отметила Лавренюк.

По ее словам, удивительно было то, как снимался сериал.

— Мне очень нравилось, когда оживал Львов, а его улицы переносились в XIX век. У нас очень зрелищные сцены с массовкой. Это запоминается, потому что ты как будто в том моменте живешь, — вспомнила актриса.

Также в сериале играет актер Тарас Цымбалюк. По его словам, есть разница в том, чтобы играть современников и персонажей из других эпох.

— Там совсем другой семейный этикет. Люди, когда ссорятся в те времена, называют друг друга на Вы. Всегда лексика очень высокого уровня. Воспитание, этикет: как люди завтракали, как они помогали друг другу надеть пальто. Это отлично, я считаю, что с этой стороны нам нужно до сих пор брать с них пример, — отметил Цымбалюк.

Ради правильного поведения актеров на съемочной площадке работал специалист, обучавший их правильным манерам, принятым в те времена.

Алена Лавренюк не только сыграла главную роль в сериале, но и выступила в качестве продюсера. Она рассказала, что картину планируют продать за границу.

— Конечно, мы планируем продавать это во многих странах мира. Все, кто смотрит сейчас материал, говорят: Ой, а это у нас, в Украине? Я говорю: Да. Это просто кусочек такого европейского периода взят, – рассказала продюсер.

Она добавила, что Польша уже ждет готовый сериал, который пока на стадии постпродакшна.

Сейчас мы ведем переговоры. И поляки ждут материалы, но мы будем продавать его, когда он полностью будет готов. Сейчас он еще в постпродакшне, – поделилась Лавренюк.

Когда сериал Кофе с кардамоном выйдет на экраны

Сериал Кофе с кардамоном будет выходить с понедельника по четверг. В общей сложности у него 10 серий.

График выхода серий Кофе с кардамоном: