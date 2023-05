Финал Евровидение 2023 стал самым просматриваемым за все время существования конкурса. Об этом заявили в BBC, назвав точно число просмотров — 11 млн в течение 5 минут.

Так, средний показатель за весь финал было 9,9 млн просмотров — 63% аудитории смотрели за шоу с помощью ТВ.

✨ The Eurovision Song Contest 2023 Grand Final scores douze points for the BBC as it becomes the most watched Grand Final ever!

The final saw a 5 minute peak of 11 million, average of 9.9 million and share of 63%. pic.twitter.com/Zcbk8MfOB3

— BBC Press Office (@bbcpress) May 14, 2023