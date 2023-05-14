Финал Евровидение 2023 стал самым просматриваемым за все время существования конкурса. Об этом заявили в BBC, назвав точно число просмотров — 11 млн в течение 5 минут.

Так, средний показатель за весь финал было 9,9 млн просмотров — 63% аудитории смотрели за шоу с помощью ТВ.

✨ The Eurovision Song Contest 2023 Grand Final scores douze points for the BBC as it becomes the most watched Grand Final ever! The final saw a 5 minute peak of 11 million, average of 9.9 million and share of 63%. pic.twitter.com/Zcbk8MfOB3 — BBC Press Office (@bbcpress) May 14, 2023

Евровидение 2023 побило предыдущий рекорд 2021 года, когда средний показатель просмотров был 9,5 млн человек. Прошлогодний финал конкурса привлекал гораздо меньше людей — всего 8,9 млн зрителей.

Вполне возможно, что на популярность Евровидения в 2023 году повлияло нестандартное проведение — мероприятие в Ливерпуле проводили под флагом Украины. Две страны занимались организацией конкурса, тесно сотрудничая во всех сферах — это также касалось и Еврофестиваля 2023.

В итоге, победителем Евровидения 2023 стала представительница Швеции Loreen. Жюри отдали представительнице Швеции 340 баллов, а зрители – 243 балла. Представители Украины Tvorchi заняли 6 место. Наши артисты еще перед финалом заявляли, что главное для них — это напомнить всему миру о войне в Украине.

Tvorchi также отреагировали на результаты Евровидения 2023. Артисты поблагодарили поклонников за поддержку.