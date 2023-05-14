В Ливерпуле завершился гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023. По результатам голосования победу одержала представительница Швеции — певица Loreen.

Группа Tvorchi, которая представляла Украину с песней Heart of steel, заняла 6 место.

Участники коллектива уже отреагировали на результаты Евровидения 2023. В Instagram они обнародовали короткое видео, в котором поблагодарили поклонников за поддержку.

— Спасибо всем за поддержку. Мы вас любим! Имейте стальное сердце, в единстве наша сила! Слава Украине! Героям Слава, — сказали Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк.

Напомним, что за победу в Евровидении 2023 соревновались представители 26 стран.

В пятерку лидеров вошли представители Швеции, Финляндии, Израиля, Италии и Норвегии.

Результаты голосования в финале Евровидения — смотрите в нашем материале.