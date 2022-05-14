Сегодня, 14 мая, в 22.00 в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.
Украину на мероприятии будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выйдет на сцену первой части финала под номером 12.
Как голосовать в финале Евровидения 2022
Голосование за финалистов Евровидения 2022 начнется после выступления всех участников.
Согласно правилам конкурса нельзя голосовать за представителей своей страны. Например, украинцы не смогут отдать голос за группу Kalush Orchestra, но смогут поддержать другого исполнителя.
Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Цена одного голоса – 5,31 грн.
Также можно воспользоваться официальным мобильным приложением Eurovision Song Contest.
Список участников финала Евровидения 2022:
- Чехия: We Are Domi — Lights Off
- Румыния: WRS — Llámame
- Португалия: Маро — Saudadе, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Fulenn
- Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 — De diepte
- Украина: Kalush Orchestra — Stefania
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли — Fade to black
- Бельгия: Джереми Макизе — Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд — Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин — Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли — Not The Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Охман – River
- Сербия: Констракт — In Corpore Sano
- Эстония: Стефан – Hope