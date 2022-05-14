Сегодня, 14 мая, в 22.00 в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Украину на мероприятии будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выйдет на сцену первой части финала под номером 12.

Как голосовать в финале Евровидения 2022

Голосование за финалистов Евровидения 2022 начнется после выступления всех участников.

Согласно правилам конкурса нельзя голосовать за представителей своей страны. Например, украинцы не смогут отдать голос за группу Kalush Orchestra, но смогут поддержать другого исполнителя.

Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Цена одного голоса – 5,31 грн.

Также можно воспользоваться официальным мобильным приложением Eurovision Song Contest.

Список участников финала Евровидения 2022: