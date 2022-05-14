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Финал Евровидения 2022: как проголосовать за своего фаворита

14 мая 2022, 21:55
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kalush

Сегодня, 14 мая, в 22.00 в Турине (Италия) состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Украину на мероприятии будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Коллектив выйдет на сцену первой части финала под номером 12.

Как голосовать в финале Евровидения 2022

Голосование за финалистов Евровидения 2022 начнется после выступления всех участников.

Согласно правилам конкурса нельзя голосовать за представителей своей страны. Например, украинцы не смогут отдать голос за группу Kalush Orchestra, но смогут поддержать другого исполнителя.

Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщение на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете. Цена одного голоса – 5,31 грн.

Также можно воспользоваться официальным мобильным приложением Eurovision Song Contest.

Список участников финала Евровидения 2022:

  1. Чехия: We Are Domi — Lights Off
  2. Румыния: WRS — Llámame
  3. Португалия: Маро — Saudadе, saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  6. Франция: Алван и Ахез – Fulenn
  7. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana
  8. Армения: Роза Линн – Snap
  9. Италия: Mahmood и BLANCO – Brividi
  10. Испания: Шанель – SloMo
  11. Нидерланды: S10 — De diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra — Stefania
  13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надир Рустемли — Fade to black
  16. Бельгия: Джереми Макизе — Miss You
  17. Греция: Аманда Тенфиорд — Die Together
  18. Исландия: Сигга, Бета и Элин — Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov — Trenulețul
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралия: Шелдон Райли — Not The Same
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  23. Польша: Охман – River
  24. Сербия: Констракт — In Corpore Sano
  25. Эстония: Стефан – Hope
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