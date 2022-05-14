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Фінал Євробачення 2022: як проголосувати за свого фаворита

14 Травня 2022, 21:55
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Kalush

Сьогодні, 14 травня, о 22.00 у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Україну на заході представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив вийде на сцену у першій частині фіналу під номером 12.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2022

Голосування за фіналістів Євробачення 2022 розпочнеться після виступу всіх учасників.

Згідно правилам конкурсу, не можна голосувати за представників своєї країни. Наприклад, українці не зможуть віддати голос за гурт Kalush Orchestra, але матимуть можливість підтримати іншого виконавця.

Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте. Ціна одного голосу – 5,31 грн.

Також можна скористатися офіційним мобільним додатком Eurovision Song Contest.

Список учасників фіналу Євробачення 2022:

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2.  Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: Маро – Saudadе, saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  6. Франція: Алван і Ахез – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Вірменія: Роза Лінн – Snap
  9. Італія: Mahmood і BLANCO – Brividi
  10. Іспанія: Шанель – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  14. Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
  16. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  17. Греція: Аманда Тенфиорд – Die Together
  18. Ісландія: Сігга, Бета і Елін – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралія: Шелдон Райлі – Not The Same
  22. Великобританія: Сем Райдер – Space Man
  23. Польща: Охман – River
  24. Сербія: Констракта – In Corpore Sano
  25. Естонія: Стефан – Hope
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