Сьогодні, 14 травня, о 22.00 у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Україну на заході представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив вийде на сцену у першій частині фіналу під номером 12.
Як голосувати у фіналі Євробачення 2022
Голосування за фіналістів Євробачення 2022 розпочнеться після виступу всіх учасників.
Згідно правилам конкурсу, не можна голосувати за представників своєї країни. Наприклад, українці не зможуть віддати голос за гурт Kalush Orchestra, але матимуть можливість підтримати іншого виконавця.
Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте. Ціна одного голосу – 5,31 грн.
Також можна скористатися офіційним мобільним додатком Eurovision Song Contest.
Список учасників фіналу Євробачення 2022:
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: Маро – Saudadе, saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Італія: Mahmood і BLANCO – Brividi
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Греція: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Ісландія: Сігга, Бета і Елін – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралія: Шелдон Райлі – Not The Same
- Великобританія: Сем Райдер – Space Man
- Польща: Охман – River
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
- Естонія: Стефан – Hope