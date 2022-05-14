Сьогодні, 14 травня, о 22.00 у Турині (Італія) відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Україну на заході представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив вийде на сцену у першій частині фіналу під номером 12.

Як голосувати у фіналі Євробачення 2022

Голосування за фіналістів Євробачення 2022 розпочнеться після виступу всіх учасників.

Згідно правилам конкурсу, не можна голосувати за представників своєї країни. Наприклад, українці не зможуть віддати голос за гурт Kalush Orchestra, але матимуть можливість підтримати іншого виконавця.

Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати СМС-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте. Ціна одного голосу – 5,31 грн.

Також можна скористатися офіційним мобільним додатком Eurovision Song Contest.

Список учасників фіналу Євробачення 2022: