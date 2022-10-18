Украинский певец и композитор Дмитрий Шуров, известный под творческим псевдонимом Pianoбой в эфире единого телемарафона рассказал об отборе на Евровидение 2023. По заявлению артиста, прием заявок на международный конкурс уже закрыт.

— Прием окончено уже 15 октября — было подано более 300 песен. Судя по тем композициям, которые нам отправляли, понимаешь, что люди действительно делают музыку, находясь в очень разных условиях. Иногда даже под обстрелами в бомбоубежищах. Много музыкантов уехало за границу — у них есть работа помимо творчества, — рассказал артист.

Дмитрий заявил, что надеется на очень качественный отбор.

— Отбор покажет новых артистов и хиты, и мы найдем человека, который достойно представит Украину в нашей сложной ситуации. Выступление должно передать наш вайб, веру и надежду. Я передам свой лист жури, и они будут проверять каждого человека всеми возможными органами — мы очень боимся зашкваров, — заявил Шуров.

Артист уверяет, что многие люди пошли простым путем, и около половины заявлений — это отдаленные каверы на песни Kalush и Go-A.

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Известно, что имя победителя на отборе Евровидения 2023 мы узнаем уже в декабре 2022 года. У представителя от Украины будет время до мая, чтобы подготовиться к выступлению в Ливерпуле.