Фильм Не время умирать стал самым кассовым проектом на международном рынке от Голливуда за период пандемии. Общая сумма выручки достигла отметки в $708,6 млн и продолжает расти.

Для примера, Форсаж 9 с Вином Дизелем принес своим создателям всего на $12 млн больше. Обе картины разрабатывались кинокомпанией Universal Pictures. В 2021 году превзойти успех этих фильмов удалось лишь китайским работам — историческому эпику Битва на озере Чанцзинь и семейной комедии Привет, мам — $885 и $848 млн соответственно.

К тому же, в Австралии фильм о спецагенте Джеймсе Бонде только появился в прокате, и за короткий период картина получила рекордные кассовые сборы в $8,2 млн.

Фильм уже окупился в двухратном размере — на его производство ушло от 250 до $300 млн, хоть релиз и пришлось отложить несколько раз.

Известно, что съемки начались 3 декабря 2018 года, а закончились в октябре 2019 года — спустя месяц картину должны были показать в кинотеатрах, но релиз состоялся 29 сентября этого года в Лондоне. Это пятый и последний фильм об агенте 007 с участием Крейга в главной роли.

После выхода картины, Дэниел Крейг признался, что любит посещать гей-бары. По его словам, таким образом он избегает контакта с агрессивными посетителей подобных заведений. Актер признался, что посещает такие заведения с молодости, и там он успешно знакомился с девушками в приятной обстановке.