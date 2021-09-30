В 2006 году продюсерам Бондианы нужна была победа. Был показан новый исполнитель роли агента 007, была обратная реакция, и им нужна была победа. В 2012 году у них также не было права на ошибку. Студия находилась в тяжелом финансовом положении, и Координаты Скайфолл были сняты чуть ли не на последние деньги.

Оба раза они победили. Казино Рояль стал сенсацией, а Скайфолл — самым кассовым фильмом во франшизе.

В 2021 году им снова нужна была победа. Смена режиссера/сценария в последнюю секунду, травма Крейга и три переноса из-за глобальной пандемии привели к тому, что фильм не выходил шесть лет, и победить нужно было во что бы то ни стало. Последний фильм Дэниела в роли агента с двумя нулями как-никак. Казалось бы — фильм обречен на провал. Но нет. И на этот раз они одержали победу.

По сюжету, Джеймс Бонд ушел на пенсию и теперь живет вместе со своей любимой женщиной — Мадлен (Леа Сейду). Однако романтическая идиллия длилась недолго, и перед агентом 007 встала новая миссия, исход которой решит судьбу миллионов людей. Это если описывать сюжет кратко и без спойлеров, ведь если вдаваться в более тонкие подробности — спойлеры.



Если и есть что-то, что действительно отличает фильм Не время умирать от его предшественников, так это грандиозность и масштабность сюжета. Режиссер Кэри Джоджи Фукунага проделал колоссальнейшую работу. В почти трехчасовом хронометраже (а кино, на минуточку, является самым длинным во всей Бондиане) он сумел показать все, что нужно. Ничего лишнего. Арка Крейговского Джеймса Бонда длиной в 15 лет закрыта. И от этого факта слезы сами собой наворачиваются. Честно говоря, я не заметил, как быстро пролетело время, и был настолько визуально очарован каждым кадром и захватывающим, эмоциональным разворачивающимся завершением этой истории Бонда, что мог бы легко просидеть еще дольше. Хотелось насладиться каждой секундой.

В какой-то степени Не время умирать соответствует своим непосредственным предшественникам — Скайфолл и Спектр. Ставки одновременно глобальные и личные, и в фильме много повторений идей и образов из прошлых приключений Бонда. Но есть и различия. Во-первых, это немодная красочность. Спасибо кинематографисту Ла-Ла Ленда Линусу Сандгрену за великолепные рассветы и закаты, а также насыщенные, солнечно-румяные тона ранней сцены погони по ленивым улочкам Матеры, итальянского городка на холме, куда Бонд отправляется вместе с Мадлен.

Это одна из прекраснейших сцен в Бонде — как благодаря ослепительной хореографии, так и таланту Фукунаги наполнять отдельные кадры угрожающими деталями и предчувствиями. Опасные прыжки на мотоцикле и многочисленные встречи со смертью на волосок от гибели — все это заставляет затаить дыхание, как и кадр лица Леа Сейду, пораженного искренним ужасом, и постепенное прогибание армированных стекол Aston Martin DB5 Бонда, когда пули неуклонно бьют по нему. Словами не передать, насколько это было великолепно! Теперь с полной уверенностью могу заявить: Кэри Джоджи Фукунага — прекрасный режиссер.

Персонажи. В фильме их насчитывается около 20. Все отлично справились с задачей, но некоторые герои появляются и исчезают слишком быстро. Главная из них — героиня Аны де Армас, которая просто ворует каждую секунду своего экранного времени. Она замечательная, и заставляет меня немедленно подать петицию о создании спин-офф фильма о ней. Выделяется и Лашана Линч, которая держит себя в руках и доказывает, что она была бы великолепна в расширенной роли такого типа. Но старые друзья и враги также играют важные роли, поскольку у этого фильма есть большая история, которую нужно закончить. И поскольку они заботятся об этом, я только за.

Самое лучшее в фильме Не время умирать — это то, что он закрепил за Дэниелом Крейгом звание лучшего Джеймса Бонда всех времен не только благодаря техническому совершенству, но и благодаря тому, что его персонаж имеет полную и чрезвычайно личную дугу на протяжении всех фильмов. Это замечательная вещь, и, надеюсь, это идеальный кейс, которому будут следовать во всем, что касается будущего 007. Мне также понравился, конечно же, экшн. Погони, перестрелки, уникальный шпионский транспорт, гаджеты — все это здесь есть, как и должно быть. Сценарий тоже превосходен, он почти идеально балансирует между серьезной драматической угрозой, с которой сталкивается MI6, и необходимой дозой ностальгического юмора, который мы так любим в этой серии.

К сожалению, хотя мне понравилось повествование о злодее Сафине и его плане, считаю, что сам персонаж был немного недооценен. И хотя его личная месть имела смысл, его более широкому плану не хватало развития. Но я прекрасно понимаю, почему создатели поступили так — ведь в фильме основной акцент идет на героя Бонда, на бенефис Дэниела Крейга. Я не полюбил Малека как злодея, но им не злоупотребляли, и это сработало для меня. У Сафина нет никаких замысловатых мотивов: он просто жуткий психопат старой школы, у которого на уме только месть и мировое господство. Даже его крепость — это пережиток прошлого. Бетонный замок на острове — классическое логово злодея в традициях великих декораций Кена Адама 1960-1970-х годов, с громоздкими диагональными колоннами, скрытыми люками, бегающими миньонами в опасных костюмах.

Под конец хочется сказать, что Не время умирать — лучшее воплощение Дэниела Крейга в культовой роли, в котором Бонд путешествует по эмоциональным пространствам, где персонаж никогда не был прежде, по крайней мере, со времен На секретной службе Ее Величества или в некоторых отрывках книг Яна Флеминга. Вы чувствуете всю изможденность тела и лица Крейга, все напряжение Бонда от необходимости спасти мир в последний раз (снова). Крейг, безусловно, разрешил споры, которые велись вокруг него, когда он был объявлен в качестве 007 в 2005 году. И закрепил за собой статус неповторимого Бонда, взяв на себя одну из величайших ролей в истории кино. И в этом последнем, определяющем карьеру исполнении, сделав с ней нечто уникальное и незабываемое. Кто бы ни был следующим, ему предстоит чертовски сложная работа.

Мы ждали вас, мистер Бонд, довольно долгое время — и какая радость и облегчение, что вы вернулись! 007: Не время умирать в украинском прокате уже с 30 сентября.