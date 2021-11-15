Фільм Не час помирати став найкасовішим проектом на міжнародному ринку від Голлівуду за період пандемії. Загальна сума виторгу досягла позначки $708,6 млн і продовжує зростати.

Наприклад, Форсаж 9 із Віном Дізелем приніс своїм творцям лише на $12 млн більше. Обидві картини розробляла кінокомпанія Universal Pictures. У 2021 році перевершити успіх цих фільмів вдалося лише китайським роботам – історичному епіку Битва на озері Чанцзінь та сімейній комедії Привіт, мам – $885 і $848 млн відповідно.

До того ж в Австралії фільм про спецагента Джеймса Бонда тільки з’явився в прокаті, і за короткий період картина отримала рекордні касові збори $8,2 млн.

Фільм вже окупився двічі — на його виробництво пішло від 250 до $300 млн, хоч реліз і довелося відкласти кілька разів.

Відомо, що знімання розпочалися 3 грудня 2018 року, а закінчилися у жовтні 2019 року – через місяць картину мали показати в кінотеатрах, але реліз відбувся 29 вересня цього року в Лондоні. Це п’ятий та останній фільм про агента 007 за участю Крейґа у головній ролі.

Після виходу картини Деніел Крейґ зізнався, що любить відвідувати гей-бари. За його словами, таким чином він уникає контакту з агресивними відвідувачами таких закладів. Актор зізнався, що відвідує такі заклади з молодості, де він успішно знайомився із дівчатами у приємній атмосфері.