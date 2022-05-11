Лента украинского режиссера Олега Сенцова Носорог станет доступна для просмотра на стриминговой платформе Netflix уже 23 мая.

Фильм рассказывает о криминальном мире 90-х в Украине и герое по прозвищу Носорог, который становится его частью.

Картину снимали в Кривом Роге, Львове и Киеве. Главную роль в фильме сыграл не профессиональный актер, а активист Сергей Филимонов.

Это первый украинский игровой фильм, который будет показан на платформе Netflix. Хотя раньше платформа купила документальный фильм Домашние игры украинского режиссера Алисы Коваленко.

Картина Носорог стала второй полнометражной работой режиссера Олега Сенцова. Мировая премьера состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в официальной конкурсной программе Горизонты.

Недавно Олег Сенцов поделился фото с передовой, на котором показал нового бойца подразделения, а именно – собаку по кличке Паркер. Поклонники режиссера оценили его новый снимок, отметив, что у них получился хороший тандем.