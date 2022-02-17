Сегодня, 17 февраля, в украинский прокат выходит фильм Олега Сенцова Носорог. В основе сюжета лежит история из лихих 90-х, когда главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Олег Сенцов рассказал, что точкой опоры при создании образа Носорога стал его товарищ из Крыма.

– Я знал о его криминальной жизни, с которой он уже покончил. Но однажды, пообщавшись очень откровенно, я увидел его совсем с другой стороны. И подумал, как интересно, что таких людей мы представляем всегда очень плоскими и однотипными, а на самом деле у него есть семья, разные травмы. Я показал сборный образ ребят 90-х годов, когда у них почти не было выбора. Сейчас есть варианты реализации, а тогда они выбирали быстрый путь, который вел в никуда, – рассказал Олег.

Олег признался, что из-за коронавирусных ограничений, масочного режима и постоянного тестирования было сложно справиться со съемками.

— Съемки фильма – это априори очень сложный процесс, в который вовлечено много людей. У нас бюджет – €1,6 млн, это достаточно большой бюджет для авторского кино. У нас огромная группа из 70 человек, а также до 300 человек массовки. Было очень сложно с этим справиться, но в итоге все получилось очень круто, – отметил режиссер.

В фильме Носорог в большинстве своем участвуют непрофессиональные актеры. По словам Олега, именно они придают реализма событиям.

При создании фильма Сенцов хотел показать зрителям реалии 90-х годов, а также рассказать о трагедии человека, у которого не было выбора.

– Это было ужасное время, когда ребята на это шли. Носорог – он и палач, и жертва одновременно. Это драматизация 90-х годов. Когда молодежь посмотрит этот фильм, им будет интересно, но они должны сделать выводы, что ничем хорошим этот путь не закончится! Я хотел показать реалии 90-х годов более широко, потому что мы до сих пор живем под влиянием этих последствий беспредела. Это фильм, который вызывает определенные эмоции и адреналин, – добавил Сенцов.