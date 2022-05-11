Стрічка українського режисера Олега Сенцова Носоріг стане доступною для перегляду на стримінговій платформі Netflix вже 23 травня.

Фільм розповідає про кримінальний світ 90-х в Україні та героя на прізвисько Носоріг, який стає його частиною.

Картину знімали у Кривому Розі, Львові та Києві. Головну роль у фільмі зіграв не професійний актор, а активіст Сергій Філімонов.

Це перший український ігровий фільм, який покажуть на платформі Netflix. Хоча раніше платформа купила документальний фільм Домашні ігри української режисерки Аліси Коваленко.

Картина Носоріг стала другою повнометражною роботою режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра відбулася у рамках Венеційського кінофестивалю в офіційній конкурсній програмі Горизонти.

Нещодавно Олег Сенцов поділився фото з передової, на якій показав нового бійця підрозділу, а саме – собаку на прізвисько Паркер. Шанувальники режисера оцінили його новий знімок, зазначивши, що в них вийшов гарний тандем.