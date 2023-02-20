19 февраля состоялась 76-я церемония вручения премии BAFTA, в этот раз не обошлось без рекордов. Фильм На Западном фронте без перемен получил награду 7 раз.

Так, речь идет о победах в главных категориях – Лучший режиссер, Лучший фильм и Лучший фильм не на английском языке.

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Это рекорд для картины, которая была снята не на английском языке. Предыдущий максимум был достигнут фильмом 1988 года Cinema Paradiso – картина получила 5 премий BAFTA.

Второе место по количеству наград на мероприятии 2023 года получил актер Колин Фаррелл.

Среди режиссеров, Мартин МакДонах выиграл в номинациях Оригинальный сценарий и Выдающийся британский фильм.

Главные актерские награды вечера достались Кейт Бланшетт и Остину Батлеру за их роли в фильмах Тар и Элвис.

Что касается самой церемонии, то ее вел в Лондоне актер Локи Ричард Грант. Он приехал на церемонию в Бэтмобиле, и пошутил перед публикой, делая вид, что опаздывает на сцену.

BAFTA 2023: список победителей

Лучший фильм – На Западном фронте без изменений;

Лучший режиссер – Эдвард Бергер (На Западном фронте без изменений);

Лучшая актриса – Кейт Бланшетт (Тар);

Лучший актер – Остин Батлер (Элвис);

Лучшая актриса второго плана – Кэрри Кондон (Банши Инишерина);

Лучший актер второго плана – Барри Кеоган (Банши Инишерина);

Лучший британский фильм – Банши Инишерина;

Лучший иностранный фильм – На Западном фронте без изменений;

Лучшая музыка к фильму – Фолькер Бертельман (На Западном фронте без изменений);

Образы звезд на красной дорожке BAFTA 2023 также привлек внимание общества. Дресс-код был довольно строгим, поэтому доминировала одежда сдержанных черно-белых тонов. Но даже здесь актеры сумели выделиться.