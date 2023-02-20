19 февраля состоялась 76-я церемония вручения премии BAFTA, где выдавали награждения за лучшие фильмы 2022 года. Помимо наград, внимание общества привлек и выход на красную дорожку знаменитостей.

В отличие от других публичных мероприятий, таких как Грэмми и Met Gala, дресс-код был очень строгим, ведь президентом BAFTA является принц Уильям.

Образы звезд на красной дорожке BAFTA 2023 — далее в материале.

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Жена принца Уильяма Кэтрин была одета в белое длинное волнистое платье от Alexander McQueen. Оно прикрывало только одно плечо. Свой образ она дополнила черными длинными перчатками и золотыми серьгами-подвесами.

Аня Тейлор-Джой показала себя в золоте — очень короткое платье Schiaparelli золотистого оттенка с бантами спереди. К этому она одела очень длинную накидку, которая волочилась по красной дорожке, туфли на каблуке и золотое украшение на шею.

Актриса Кейт Бланшет показалась в черном длинном платье от Maison Margiela — оно без рукавов. Платье отлично дополняется массивным жемчужным украшением.

Джулианна Мур примеряла черное платье-колонну от Saint Laurent с пушистым белым пальто марабу. Традиционно, образ дополнился массивной цепочкой на шее.

Софи Тернер выделяется среди остальных образов отностильной смелостью — она была одета на BAFTA 2023 в кружевное длинное платье от Louis Vuitton, которое прикрывало ее шею и руки до запястий. Помимо необычного материала, на платье нацепили огромное количество разноцветных камней — Софи дополнила их большими кольцами.

Николь Кофлан, известная по роли Пенелопы в сериале Бриджертоны, выглядела как звезда средневековья — пышное белое платье от Valentino с черными цветами. Внимание также привлекали синие акценты на одежде.

писок номинантов на Оскар 2023 Совсем скоро наступит другое важное событие для мира кино — оглашен с. Церемония состоится ночью с 12 по 13 марта, и фанаты ждут появления всемирно известных актеров и режиссеров на красной дорожке.