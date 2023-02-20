19 лютого відбулася 76-та церемонія вручення премії BAFTA, цього разу не обійшлося без рекордів. Фільм На Західному фронті без змін здобув нагороду 7 разів.

Так, ідеться про перемоги в головних категоріях – Найкращий режисер, Найкращий фільм і Найкращий фільм не англійською мовою.

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Це рекорд для картини, знятої не англійською мовою. Попереднього максимуму було досягнуто фільмом 1988 року Cinema Paradiso – картина отримала 5 премій BAFTA.

Друге місце за кількістю нагород на заході 2023 року має актор Колін Фаррелл.

Серед режисерів, Мартін Мак-Дона виграв у номінаціях Оригінальний сценарій і Видатний британський фільм.

Головні акторські нагороди вечора дісталися Кейт Бланшетт та Остіну Батлеру за їхні ролі у фільмах Тар та Елвіс.

Щодо самої церемонії, то її вів у Лондоні актор Локі Річард Грант. Він приїхав на церемонію в Бетмобілі, й пожартував перед публікою, вдаючи, що спізнюється на сцену.

BAFTA 2023: список переможців

Найкращий фільм – На Західному фронті без змін;

Найкращий режисер – Едвард Бергер (На Західному фронті без змін);

Найкраща актриса – Кейт Бланшетт (Тар);

Найкращий актор – Остін Батлер (Елвіс);

Найкраща актриса другого плану – Керрі Кондон (Банші Інішерина);

Найкращий актор другого плану – Баррі Кеоган (Банші Інішерина);

Найкращий британський фільм – Банші Інішерина;

Найкращий іноземний фільм – На Західному фронті без змін;

Найкраща музика до фільму – Фолькер Бертельман (На Західному фронті без змін);

Образи зірок на червоній доріжці BAFTA 2023 також привернули увагу суспільства. Дрес-код був досить суворим, тому домінував одяг стриманих чорно-білих тонів. Але навіть тут актори зуміли виділитися.