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Закрытая церемония и до 50 гостей: Эшли Олсен тайно вышла замуж

5 января 2023, 12:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Эшли Олсен
Источник: Depositphotos

Американская актриса и дизайнер Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера.

Свадьба проходила в закрытом формате в частном доме в Бель-Эйр (Лос-Анджелес) 28 декабря.

Подробности торжества неизвестны, инсайдеры говорят, на нем присутствовало около 50 человек.

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Сами молодожены пока что никаких комментариев по поводу своей свадьбы не давали.

Отметим, что 36-летняя Эшли и 34-летний Луи встречаются с 2017 года, однако тщательно скрывают личную жизнь и редко появляются на публике вместе.

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Источник
PageSix
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актриса Свадьба
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