У американской актрисы Эмбер Херд обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. Психолог заявил, что знаменитость страдает пограничным расстройством личности (ПРЛ), а также истерическим РЛ.

Судебный психолог доктор Шеннон Карри утверждает, что такие состояния чаще всего наблюдается у тех людей, которые страдают от дефицита внимания и испытывают эмоциональную нестабильность.

Симптомы этих заболеваний могут проявляться через копирование личности близких людей, вплоть до стиля в одежде.

Эксперт пришла к такому выводу после тщательного изучения личности Эмбер — получения информации о лечении психических заболеваний, показаний во время судебных процессов, показаний свидетелей. Карри также дважды общалась с актрисой лично, прежде чем выдвинула диагноз.

Шеннон добавила, что Херд преувеличила свое посттравматическое стрессовое расстройство, которое активизировалось на фоне разрыва отношений с Джонни Деппом. Пограничное расстройство личности у Эмбер выражалось в страхе быть брошенной — в таких случаях люди часто предпринимают отчаянные шаги, чтобы предотвратить расставание.

Эксперт добавила, что люди с ПЛР также очень следят за своей внешностью — таким способом они ищут уважение у окружающих.

Напомним, что сейчас Джонни Депп пытается наказать свою бывшую возлюбленную Эмбер Херд за клевету — за судебными процессами наблюдает общественность во всем мире.