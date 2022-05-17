Экс-супруга актера Джони Деппа, актриса Эмбер Херд солгала под присягой в Высоком суде Лондона. Звезда ранее говорила, что отдала $3,5 млн из своего бракоразводного процесса на благотворительность, однако это оказалось неправдой.

О том, что Херд солгала, стало известно во время судебного заседания, на котором актриса выступала ответчиком в иске на $50 млн. Теперь ей грозит новое расследование в Великобритании.

— Лжесвидетельство является самой большой угрозой и затрагивает суть нашей системы правосудия, поэтому полицию можно пригласить для расследования, чтобы показать, что любой представитель общественности, который лжет в суде, может быть привлечен к ответственности за дачу ложных показаний, – заявил партнер юридической фирмы Hodge, Jones and Allen Шон Колфилд.

Если актрису решат привлечь к ответственности, то ей грозит экстрадиция, как резиденту США.

Напомним, Джони Депп и Эмбер Херд развелись в 2016 году. После этого актриса пообещала, что разделит половину урегулирования в размере $7 млн между Детской больницей Лос-Анджелеса и Американским союзом гражданских свобод (ACLU). Однако, как стало известно, Эмбер не сдержала слова.

Судебные разбирательства между Деппом и Херд тянутся с момента их развода.