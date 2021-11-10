Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво высказался по поводу служебных романов.

Он категорически против отношений на работе. По мнению повара, служебные романы оказывают негативное влияние на бизнес и всегда заканчиваются неудачно.

– В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна. Был казусный случай на Мальдивах, когда мы жили не в одном городе, а на одном острове, который можно обойти за 20 минут! Мы расстались, но еще долго работали в одном месте, – рассказал Эктор.

Эктор добавил, что однажды ему пришлось уволить своих сотрудников из-за бурного служебного романа и секса на кухне.

– Я проверял камеры ночного наблюдения, чтобы посмотреть, как убирают кухню. А увидел, как повар и кондитер после закрытия занимались сексом прямо на рабочей поверхности. Они не заметили, что там была камера. Это было безответственно, я уволил обоих, — вспомнил шеф-повар.

Недавно Эктор Хименес-Браво поделился откровенным фото и рассказал, на что готов ради работы. Он обнародовал фотографию, на которой позирует полностью обнаженным, прикрываясь арбузом.

Шеф-повар признался, что ради собственного бизнеса он однажды пожертвовал отношениями с девушкой. Также Эктор добавил, что является достаточно категоричным по поводу увольнений, поскольку не терпит небрежности на рабочем месте.